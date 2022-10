Roma, studente di 14 anni minaccia con la pistola un compagno di scuola

A Roma uno studente di quattordici anni ha puntato una pistola da soft air contro un coetaneo, compagno di classe. Per l’accaduto l’adolescente è stato denunciato alla Procura dei Minorenni per minacce. La vittima di bullismo dopo l’aggressione non è più tornata a scuola per lo spavento.

Roma, studente di 14 anni punta una pistola contro un compagno

Uno studente quattordicenne dell’Istituto tecnico industriale statale Giuseppe Armellini di Roma ha estratto una pistola da soft air a piombini dalla tasca e l’ha puntata contro un coetaneo, compagno di classe del primo anno. Secondo quanto ricostruito da Leggo, che riporta i fatti, la vittima subiva atti di bullismo già dai primi giorni di scuola. I compagni lo avrebbero offeso, preso a spinte e schiaffi, per poi puntargli contro la pistola a piombini. Seppur trattandosi di un giocattolo, l’arma, se utilizzata a distanza ravvicinata contro una persona, può far male. Dopo l’aggressione subita, la vittima non è più tornata a scuola per lo spavento, che gli ha provocato un forte stato di ansia e malessere, e ha saltato una settimana di lezioni.

Intanto sull’evento, accaduto circa una settimana fa nell’edificio di Largo Beato Placido Riccardi in zona San Paolo, sono in corso gli accertamenti. Nell’edificio scolastico sono intervenute le pattuglie dei poliziotti del Commissariato Colombo, che hanno identificato il ragazzo che aveva portato a scuola la pistola. Lo hanno dunque condotto in Commissariato e hanno avvisato i famigliari. L’adolescente è stato denunciato alla Procura dei Minorenni per minacce. La scuola ha fatto sapere che a breve sarà organizzato un incontro con le famiglie per parlare dell’accaduto.