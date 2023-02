Roma, donna rinviata a giudizio per stalking: finta gravidanza e malori per tornare con l’ex

Una donna di trent’anni è stata rinviata a giudizio per stalking per una vicenda che risale a 3 anni fa. Tra il 2018 e il 2019, infatti, la trentenne avrebbe tentato a tutti i costi di tornare con l’ex fidanzato. Nonostante i ripetuti «no», lei non avrebbe ceduto, tanto da molestare ripetutamente l’uomo e da tentare di farlo tornare sui propri passi fingendo una gravidanza inesistente. Adesso il pm l’ha rinviata a giudizio per stalking.

Il pm: «Generato alla vittima grave e perdurante stato d’ansia»

Nel documento redatto dal pm si legge che la situazione complessiva ha generato nella vittima «un grave e perdurante stato d’ansia e di fondato timore per la propria incolumità tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita, diradando anche le uscite e prendendo precauzioni per evitare incontri indesiderati con la donna». Tanti gli atteggiamenti della donna, che lo avrebbe anche indotto con l’inganno, simulando malori, «ad allontanarsi dal posto di lavoro per accorrere in suo soccorso». Non si parla soltanto della finta gravidanza, ma anche di continue telefonate anonime e messaggi, appostamenti nei luoghi frequentati dall’ex e inseguimenti. La vittima, per tentare di porre fine alle molestie, ha anche cambiato casa e indossato il casco nel tragitto tra la propria auto e il portone di casa per non farsi riconoscere,

L’avvocato della vittima: «Restituita all’uomo la serenità tolta»

L’avvocato penalista Emanuele Fierimonte è intervenuto sulle pagine di Adnkronos. Lui, il difensore dell’uomo, dichiara: «È un primo risultato ma è solo un inizio. Intanto è stata restituita al mio assistito la serenità che gli è stata tolta. Inimmaginabili sono i danni subiti, danni che faremo valere a tempo debito nelle aule di giustizia». Adesso le sorti della donna si decideranno nell’udienza del prossimo 3 maggio al tribunale monocratico di Roma.