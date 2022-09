Roma, spedizione punitiva al San Camillo: in 25 pestano una coppia dopo una lite

«La spedizione punitiva che ha coinvolto gli operatori del pronto soccorso del San Camillo è semplicemente folle! Sembra di assistere a una storia di ordinaria follia. Stamani mi sono recato all’ospedale per esprimere la solidarietà mia e dell’intero Servizio sanitario regionale a tutto il personale». Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha espresso la sua solidarietà a una coppia pestata dopo una lite al San Camillo, nella Capitale.

Roma, pestaggio dopo lite al San Camillo

I fatti accadono ieri, 19 settembre, in mattinata. Una cittadina romena e un romano sulla 40ina hanno allertato i Carabinieri verso mezzogiorno. Infatti, avevano visto un rom mettere mano ai contatori dell’ospedale San Camillo senza averne alcun titolo. Ne è nata una furiosa lite, che si è conclusa con il rom che era andato via e la coppia medicata al Pronto Soccorso per ferite lievi. La questione sembrava chiusa lì, quando il rom si è ripresentato con altri 25 conoscenti. La cittadina rumena sarebbe stata aggredita da cinque del gruppo proprio fuori dal Pronto Soccorso, mentre altri cinque si sarebbero occupati del 42enne di Roma.

Così, i carabinieri sono stati allertati di nuovo e il loro tempestivo intervento ha posto fine al pestaggio. La donna ha riportato danni con una prognosi di 10 giorni. Il 42enne ha avuto una prognosi di 30 giorni, mentre il rom ha avuto una prognosi di 7 giorni.

Indagini in corso

«Le aggressioni negli ospedali sono, purtroppo, in drammatico aumento. Bisogna intervenire con più efficaci meccanismi di prevenzione, in coordinamento con le forze dell’ordine» commenta il direttore generale Narciso Mostarda, che ha anche ringraziato l’assessore per il suo interesse nella vicenda.

«Le operatrici e gli operatori sono stanchi di subire queste violenze fisiche e verbali gratuite. Voglio ringraziare le Forze dell’ordine che con il loro tempestivo intervento hanno evitato il peggio» conclude D’Amato.