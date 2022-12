Roma, sparatoria in un bar: tre morti

Un uomo ha estratto una pistola e ha fatto fuoco uccidendo tre persone durante una riunione di un consorzio di case vacanze. È successo a Roma, in via Monte Giberto, in zona Fidene, quartiere nord est della Capitale. Ci sono anche quattro feriti, ricoverati in condizioni gravi al Pertini e all’Umberto I, al Gemelli e al Sant’Andrea. Uno di essi sarebbe in gravissime condizioni. Fermato l’uomo che ha sparato.

Il killer ha fatto fuoco verso il direttivo del consorzio

Il fatto è avvenuto in un gazebo di fianco al bar “Il posto giusto” al civico 21 di via Monte Giberto, dove si stava tenendo la riunione di approvazione del bilancio di fine anno di un consorzio di case vacanza in Abruzzo, sul lago del Turano. Uno dei partecipanti all’improvviso ha estratto una pistola di grosso calibro e ha iniziato a fare fuoco, uccidendo due donne e un uomo, che facevano parte del direttivo del consorzio.

L’uomo che ha sparato avrebbe problemi psichici

Il killer, che ha 57 anni e già in passato aveva ricevuto querele per problematiche inerenti il consorzio condominiale, è stato bloccato da un altro uomo che ha approfittato di un attimo in cui l’arma si è inceppata. Immobilizzato, è stato poi arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile intervenuti sul posto. Proprio l’uomo che lo ha bloccato è stato colpito di striscio da un proiettile al volto. Stando a quanto emerso, il killer soffrirebbe di problemi psichici. La prima chiamata alla sala operativa del Nue 112 è arrivata qualche minuto dopo le 9.30 del mattino. Sono seguite poi altre numerose chiamate. Ma già in seguito alla prima richiesta di intervento sono stati attivati il 118 e i Carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono arrivate quattro ambulanze e un’auto medica.