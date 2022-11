Roma, sfregiato al volto nella lite per la fila dei taxi: arrestato l’aggressore

A Roma un uomo è stato sfregiato al volto, a seguito di una banale discussione per la precedenza sul taxi. Per i fatti, che risalgono alla notte tra l’11 e il 12 giugno scorsi, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino algerino di 29 anni. Intanto, la vittima ha riportato una deformazione permanente al volto.

Roma, sfregiato al volto per una lite per la precedenza sul taxi

A Roma una banale discussione per la precedenza sul taxi è finita nel sangue. I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 giugno scorsi, quando una pattuglia dei Carabinieri ha fatto un intervento nei pressi del capolinea Atac di piazza San Marco. Lì un georgiano di 32 anni, da tempo domiciliato a Roma, si trovava a terra in forte stato di choc e con una profonda ferita da taglio al viso.

Dopo aver allertato i soccorsi, gli investigatori hanno ascoltato i testimoni per ricostruire quanto accaduto. Dalle dichiarazioni dei presenti, è emerso che il 32enne aveva avuto un diverbio con due ragazzi, descritti come nordafricani. I tre si erano accapigliati per futili motivi, legati al mancato rispetto dell’ordine di arrivo per prendere un taxi. Uno di questi, all’improvviso, avrebbe poi estratto un coltello e colpito al volto la vittima, fuggendo a piedi.

L’arresto

In questi giorni, mesi dopo l’accaduto, i Carabinieri hanno concluso le attività d’indagine dirette dalla Procura della Repubblica di Roma. Le ricerche, scattate nell’immediatezza, non avevano dato buoni frutti, ma successive analisi hanno portato a individuare il presunto aggressore. In particolare i Carabinieri hanno prelevato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e così sono risaliti all’identità dell’uomo, poi confermata dai numerosi testimoni.

Oggi i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino algerino di 29 anni, con precedenti. Al momento si trova nel carcere di Civitavecchia. Intanto la vittima, nonostante le numerose medicazioni e cure a cui si è sottoposto nel tempo, ha riportato una deformazione permanente al volto.