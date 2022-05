Roma, prima bozza per il nuovo stadio: 60mila posti e modello inglese

Il nuovo stadio della Roma potrebbe sorgere a Pietralata, alle spalle della stazione Tiburtina. Se ne parla da anni e ora, dopo contenziosi e indiscrezioni, sembra che la società capitolina guidata dalla famiglia Friedkin abbia presentato una prima bozza del progetto sull’impianto che ospiterà le gare interne dei giallorossi. Una notizia che fa sognare i tifosi, proprio poche ore più tardi la bella vittoria per 1-0 conquistata all’Olimpico contro il Leicester. Con quel gol di Abraham, la squadra di Mourinho ha centrato la finale di Conference League, tornando a giocare un ultimo atto europeo dopo 31 anni. Il doppio sogno della tifoseria è chiaro: vincere la nuova coppa della Uefa e affollare, presto, uno stadio da 60mila posti.

La bozza: obiettivo mezzi pubblici e percorsi pedonali

Dopo una serie di incontri su Pietralata, la Roma ha presentato la prima bozza del progetto riguardante il nuovo stadio. Il club giallorossi si è presentato in Campidoglio con un’idea di struttura che riguarderebbe un’area da 47mila metri quadrati proprio alle spalle della stazione Tiburtina. Un’area di proprietà del Comune di Roma, non lontano dalla fermata della metro Quintiliani. Una zona scelta non a caso, perché nella mente del club c’è di incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici, prevedendo ampie aree pedonali e un minor numero di parcheggi: tra i 7 e i 10mila stalli per motocicli, 5mila per le auto e 30 per i pullman. Lo studio, riporta Il Messaggero, richiama un’idea di stadio all’inglese, senza curve in stile Olimpico e con una capienza intorno ai 60mila posti.

Gualtieri: «C’è bisogno di serietà e di fatti»

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, soltanto pochi giorni fa era tornato sull’argomento, allontanando l’ipotesi di uno stallo. «Bisogna tener conto della serietà e fattibilità dei progetti per non fare un altro buco nell’acqua come è accaduto in passato», ha dichiarato. «Nessuno lo vuole. In campagna elettorale avevamo detto che su questo tema c’è bisogno di serietà e di fatti, non di parole e continui annunci. Voglio continuare su questa linea. C’è in corso un’interlocuzione con la Roma, che voglio ringraziare per la professionalità e la riservatezza con cui sta portando avanti questo confronto, quando lo avremo concluso ne parleremo». Anche lui aveva confermato come l’area di Pietralata fosse in vantaggio sulle altre. Resta da stabilire il cronoprogramma.