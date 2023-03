Roma Pride 2023, Paola e Chiara saranno le madrine

Saranno Paola e Chiara le madrine del Roma Pride 2023. Le due artiste saranno presenti alla parata di sabato 10 giugno con il loro brano Furore, che sarà l’inno della manifestazione di quest’anno.

Paola e Chiara madrine del Roma Pride 2023

«Siamo onorate di poter dare il nostro contributo ad una grande causa perché crediamo nell’affermazione dei diritti fondamentali. Ci sentiamo fiere di poter essere alla testa del corteo e di sostenere con convinzione la causa Lgbtqia+. Un mondo con più diritti è un mondo più giusto per tutte e tutti», hanno affermato le due cantanti.

La decisione è stata maturata durante il Festival di Sanremo quando l’esibizione del duo ha colpito molto la comunità lgbtqia+. Lo ha spiegato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2023: «Già durante il Festival di Sanremo è stato forte il desiderio della comunità lgbtqia+ di avere Paola & Chiara al nostro fianco al Roma Pride. Il loro talento e il loro glamour, abbinato ad un modello femminile di indipendenza, ne fanno le testimonial perfette».

Il Roma Pride vuole essere il manifesto della parità dei diritti

Il singolo che il duo musicale ha portato sul palco dell’Ariston, e che a distanza di settimane sta riscontrando un notevole successo, è stato scelto dalla comunità lgbtqia+ come inno del Roma Pride che si svolgerà a giugno. Questa la conclusione di Colamarino: «Siamo certe e certi che il loro apporto e il loro impegno civile per la parità dei diritti contribuirà a far passare il messaggio che il nostro Paese non può più tollerare discriminazioni: l’unica strada è quella della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti».