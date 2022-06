Roma, pacco esplosivo nella sede di Leonardo: cosa sappiamo

Allarme bomba a Roma, nel quartiere Prati. Attorno alle 12 di lunedì 27 giugno, gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco del Nucleo biologico, chimico, batteriologico sono entrati in azione nella sede di Leonardo (ex Finmeccanica), in viale Mazzini, per un pacco sospetto. Che, in effetti, conteneva polvere da sparo.

Roma, il plico postale sospetto conteneva un ordigno rudimentale

I test degli artificieri hanno dato esito positivo: il plico postale sospetto, destinato a Leonardo, aveva in effetti all’interno della polvere da sparo. La busta è di piccole dimensioni: come riporta Repubblica, si tratta di un ordigno rudimentale, la cui spoletta è stata ricavata da una molletta. Il plico, hanno spiegato gli artificieri, sarebbe potuto esplodere in qualsiasi momento: gli esperti della polizia e dei vigili del fuoco sono al lavoro per disinnescare l’ordigno.

Pacco bomba nella sede di Leonardo, nessuna pista esclusa

Leonardo è attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza e ha come maggiore azionista è il Ministero dell’economia e delle finanze italiano, che possiede una quota di circa il 30 per cento. Le indagini per risalire agli autori dell’attentato sono già iniziate: non è escluso che l’azione possa rientrare nella campagna di proteste contro la fornitura di armi all’Ucraina. Inoltre, al momento centinaia di posti di lavoro sono a rischio per l’ipotesi di chiusura dello stabilimento di Leonardo a Pomezia. Ma al momento vengono vagliate tutte le ipotesi: nel mirino degli investigatori c’è anche la matrice anarchica.

