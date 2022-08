Roma, chiama per comprare opere d’arte e dopo la consegna si barrica in casa

Un antiquario veneto e un abitante di Roma hanno dato vita a una scena che sembra tratta da un film. Il romano, infatti, ha invitato il mercante d’arte nella capitale, seducendolo con la promessa di voler acquistare un discreto numero di opere. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, dal Veneto l’antiquario avrebbe trasportato fino a Roma quadri d’epoca dal valore complessivo di oltre 100mila euro. Non poteva immaginare, però, che dopo averli portati all’interno dell’appartamento sarebbe stato chiuso fuori senza essere pagato.

La tentata truffa a Roma: chiude fuori l’antiquario e barrica la casa

Una scena difficile anche da descrivere. L’antiquario racconta di essere stato invitato dall’uomo di 74 anni nel proprio ufficio di piazza d’Ara Coeli. «Vieni a trovarmi nel mio attico a Roma, davanti al Campidoglio, vedrai che acquisterò parecchie cose, l’ho capito che sei un intenditore come me», avrebbe detto al telefono, convincendo il veneto. Quest’ultimo con sé porta diversi quadri, opere importanti e cornici pregiate: valore complessivo di 100mila euro. Ma quando arriva in casa, dopo la contrattazione, succede l’impensabile. «Quando l’affare sembrava concluso quell’uomo mi ha detto che avrebbe voluto, a sua volta, vendermi qualcosa e per fare dei giusti raffronti mi ha persuaso ad andare in auto a prendere dei cataloghi per comparare opere e prezzi», racconta l’uomo. Tornato in casa, però, ha trovato tutto barricato: finestre chiuse e porta sbarrata.

Il 74enne trovato in salotto

Dopo oltre due ore di attesa, il veneto ha deciso di chiamare i vigili del fuoco, temendo un malore improvviso della controparte romana. I pompieri sono entrati dalla finestra e hanno trovato, insieme ai carabinieri, il 74enne in perfetta salute seduto in salotto. «Non ho sentito il campanello», è stata la sua spiegazione. Le forze dell’ordine hanno immediatamente capito il tentativo di raggiro e l’uomo è stato denunciato per appropriazioni indebita. La truffa da film si è risolta con la restituzione delle opere all’antiquario, che così è tornato a casa con tutti i suoi averi.