La Roma presenta lo studio di fattibilità per il nuovo stadio a Pietralata

La prima bozza del nuovo stadio dell’As Roma è stata presentata nello scorso maggio, un mese prima della stretta di mano tra club e Comune per la scelta di Pietralata come zona in cui farlo sorgere. Oggi è stato fatto un altro passo cruciale per la nascita dell’impianto: la società ha presentato lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto. Tra i turisti incuriositi, semplici passanti, tifosi in attesa di notizie e giornalisti di poter portare a compimento le relative interviste, l’amministratore delegato giallorosso Pietro Berardi ha consegnato i documenti al sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall’assessore allo sport Alessandro Onorato.

Berardi: «Stadio aperto tutta la settimana»

L’amministratore delegato della Roma, Pietro Berardi, si mostra sereno e felice per quello che è un passo cruciale per il futuro della società che rappresenta. Prima scherza sul suo tono di voce: «Ho perso la voce da sabato pomeriggio, come potete immaginare al secondo gol è andata via». Il riferimento è alla vittoria in rimonta dei giallorossi sull’Inter a San Siro di due giorni fa. Poi lo stadio: «Oggi è una giornata molto importante per il club. Abbiamo presentato lo studio di fattibilità. Quindi a nome della proprietà sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto. Avevamo già detto all’inizio dell’estate che avremmo presentato qualcosa in questo periodo ed eccoci qua. Voglio anche ringraziare il sindaco Gualtieri e il suo team. Hanno fatto un eccellente lavoro ed è un piacere collaborare con una giunta di questo livello. C’è stato un lavoro di squadra. Oggi abbiamo presentato un’idea di stadio che non sarà solo per i tifosi della Roma, ma per la città. Uno stadio che non sarà aperto e vivo solo per le due ore della partita, ma avrà una vita anche durante tutto l’anno. Torniamo a lavorare oggi è solo la prima tappa».

Gualtieri: «Grazie alla società per rispetto dei temi, serietà e qualità»

A commentare è stato anche il sindaco Roberto Gualtieri. Un post su Facebook e un tweet su Instagram in cui ha voluto dire grazie al club: «Abbiamo ricevuto dall’amministratore delegato dell’AS Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnico-economico del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici e con l’amministrazione, per quello che, con ogni evidenza, è un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà, attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto».

Abbiamo ricevuto dall’AD dell’@OfficialASRoma Berardi, il progetto di fattibilità tecnico-economico del nuovo #stadio a #Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione. ▶️ https://t.co/pLQNXjGgW6 pic.twitter.com/HGq230SWUZ — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 3, 2022

Il progetto: 65mila posti, si punta al 2026

Ciò che è certo è che lo stadio sorgerà a Pietralata. La zona ha vari punti di forza, soprattutto la strategica posizione a pochi metri dalla stazione Tiburtina e con tre fermate della metropolitana a contornare quello che dovrebbe essere il perimetro della struttura futura. Uno stadio da 65mila posti, che punta a richiamare i tifosi ogni giorno come confermato dallo stesso ad Berardi oggi. Resta da capire la tempistica: per la prima pietra si parla del 2024, per la conclusione si punta al 2026, o al massimo alla prima parte di 2027.