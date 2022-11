Roma Nord, allarme sicurezza: raccolta firme per avere più controlli

«I nostri quartieri sono stati progressivamente abbandonati. Viverci è sempre più difficile: le strade sono sporche e piene di buche, lungo i fossi e sotto i cavalcavia sono aumentati gli insediamenti informali, il campo rom di Via Tenuta Piccirilli è fuori controllo. I furti nelle case sono diventati una vera emergenza». Così i residenti di Roma Nord riuniti in comitato lanciano un allarme sicurezza chiedono maggiori controlli con una raccolta firme.

Roma Nord, allarme sicurezza: parte la raccolta firme

Furti e persone che vagabondano nelle vicinanze di un campo rom e non solo: è questa la denuncia degli abitanti del quartiere Tiberina, che ora chiedono al Prefetto maggiore attenzione per la zona e un aumento di Forze dell’Ordine per fronteggiare l’emergenza. Non si tratterebbe solo di una percezione dei residenti di Roma Nord. L’allarme sicurezza è evidente anche da alcune denunce, che sembrano essere aumentate. I reati contestati sarebbero furti in appartamenti e attività commerciali, automobili distrutte o vandalizzate e un ex campo rom nei dintorni.

«Ora basta! Una firma per cambiare. Con questa petizione chiediamo che lo Stato torni ad essere presente» concludono i promotori della raccolta firme.

Un intervento per la Tiberina

Non era la prima volta che si lanciava un allarme simile. Nel 2015, la lista «DI…AMO sicurezza al nostro quartiere» aveva chiesto maggiore sicurezza nel IV Municipio. «Assurdo che si debba aver paura di girare per strada alle due del pomeriggio altrettanto per le nove di sera. La totale assenza di Polizia accompagnata dalla scarsa illuminazione che spesso questa via deve sopportare non consentono uno stato di tranquillità ai residenti» aveva spiegato il coordinatore Giorgio Trabucco.

La raccolta di firme di questi giorni – 400 firme in tutto – è stata consegnata alla Polizia e ai Carabinieri che lavorano in zona, per poter chiedere maggiore sicurezza e una dotazione adeguata per le Forze dell’Ordine.