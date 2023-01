Roma, metro A interrotta dalle 6 per un guasto tra Battistini e Termini

Martedì nero per i trasporti a Roma. La metro della linea A ha subito un’interruzione per un guasto tecnico. Il blocco ha riguardato solo alcune tratte della linea diretta a Battistini causando molti disagi.

Metro A di Roma ferma per ore

Questa mattina i pendolari di Roma si sono svegliati con una brutta sorpresa. La linea A della metropolitana che va in direzione Battistini è stata bloccata a causa di un guasto alla linea elettrica. In un primo momento lo stop ha riguardato solo la tratta tra le fermate Repubblica e Lepanto, poi si è esteso da Termini fino ad Ottaviano per coinvolgere infine anche Battistini al fine di consentire la rimozione in sicurezza dell’interferenza elettrica che ha impedito il regolare esercizio della linea.

Attivato da subito un servizio di bus sostitutivi che comunque non ha evitato il caos. In corsa oltre 70 autobus dell’Atac che hanno coperto la tratta Termini – Battistini.

Trasporto pubblico in tilt e utenti esasperati

La rabbia degli utenti ha invaso subito i social. Battute ma anche tanta esasperazione per un servizio che continua ad essere poco efficiente. I tecnici Atac a lavoro dalle 6 hanno risolto il problema lungo la linea A solo in tarda mattinata. Il guasto che aveva determinato la parziale sospensione del servizio della Metro A, nel tratto fra Termini e Ottaviano, è stato ripristinato intorno alle 11.00.

Non è la prima volta che il servizio metropolitano della capitale subisce stop e rallentamenti. I pendolari romani sono purtroppo abituati a queste interruzioni dovute a guasti tecnici. Una linea che troppe volte richiede interventi e che manda in tilt l’intera città. Da alcuni commenti social si apprende che le navette sostitutive erano impraticabili per il numero di passeggeri presenti e che per percorrere anche pochi metri ci sono voluti anche 40 minuti.