Roma, mancano 800 insegnanti: saltano le ore di matematica e inglese

Allarme nelle scuole di Roma, dove mancano all’appello ben 800 insegnanti, soprattutto di matematica, fisica, scienze e inglese. Negli istituti della Capitale, per questo sono saltate alcune ore di lezione.

Roma, a scuola mancano 800 insegnanti

Come ha riportato Il Messaggero, nel 30% delle scuole di Roma mancano centinaia di professori. Si tratta, soprattutto, di insegnanti di matematica, fisica, scienze, inglese e di professori di sostegno. Senza di loro, le lezioni si sono fermate, e il dramma è che la situazione potrebbe prolungarsi. Come infatti ha dichiarato Mario Rusconi, presidente dell’associazione presidi del Lazio: «c’è il rischio che il problema non sia risolto neanche a novembre».

Il mese prossimo sono previste le nuove assegnazioni da parte dell’ufficio scolastico regionale, ma anche questo potrebbe non cambiare le cose. «Senza contare che – aggiunge ancora Rusconi – non ci sono anche bidelli e personale amministrativo».

Carenza di personale: perché?

Ma perché mancano all’appello centinaia di professori nelle scuole? Sembra che l’algoritmo utilizzato per stilare la graduatoria nelle scuole non fosse corretto. Alcuni professori hanno rifiutato la nomina, in altri casi sono state assegnate cattedre già coperte e, in altri ancora, sono stati attribuiti anzianità e titoli a professori che sono appena entrati nel mondo della scuola.

Per esempio, all’Ic del Villaggio Prenestino mancano 15 insegnanti di sostegno e 5 insegnanti ordinari. Mentre all’Ic di via Sorriso mancano circa 30 docenti. Al Giorgio Perlasca in via Fabiani risulta esserci un professore in più per motoria. Questi sono solo tre degli istituti in cui non è facile mandare avanti le lezioni. Ci sono anche l’agrario Sereni, il Leonardo da Vinci di Labico, il Rita Levi Montalcini, il Vivaldi, il Manzoni e altri ancora.

La reazione dei genitori

Mentre a scuola si registrano disagi e gli insegnanti ingannati dall’algoritmo annunciano di prendere provvedimenti, anche i genitori si fanno sentire. All’istituto comprensivo Ferrini, alcuni hanno minacciato una raccolta firme e una denuncia.