Manca l’acqua, il Crazy Pizza di Briatore chiuso per un giorno: «Roba da terzo mondo»

La pizzeria della discordia, quel Crazy Pizza di via Veneto a Roma creato da Flavio Briatore, ha chiuso per un giorno a causa di problemi con l’acqua. O meglio, della mancanza dell’acqua, come denuncia lo stesso imprenditore su Instagram con un lungo post in cui si rivolge ai suoi clienti, scusandosi. La vicenda è stata raccontata da Repubblica, che poi ha spiegato come a risolvere la situazione sia stato lo stesso staff del locale. Una «soluzione da terzo mondo», l’ha però definita Briatore, che ha raccontato dell’arrivo delle autobotti e di come l’acqua, alla fine, sia stata ripristinata con i propri mezzi.

Il racconto di Briatore: «Costretti a chiudere per assenza di acqua»

«Voglio scusarmi con i clienti di Crazy Pizza Roma perché ieri sera siamo stati obbligati a chiudere per assenza di acqua», ha esordito su Instagram Flavio Briatore. Dopo settimane di polemiche legate ai prezzi, il suo locale è stato costretto alla chiusura per una sera. Un’incidente spiacevole, di cui il manager ha voluto parlare con i clienti: «Abbiamo avvertito l’Acea alle 14, ma non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o meno il servizio e abbiamo dovuto chiudere. Mi scuso con tutti voi che avevate prenotato, ieri sera eravamo al completo e abbiamo dovuto chiamare tutti i clienti».

La soluzione «da terzo mondo»

E poi è arrivata la soluzione. Il Crazy Pizza è tornato all’opera da giovedì 7 luglio, sfornando le sue pizze di lusso, grazie al lavoro dello staff del locale. Briatore spiega: «Stamattina mi hanno riferito che sono arrivati con le autobotti, una roba da terzo mondo. Ci siamo adoperati noi coi nostri tecnici, abbiamo un civico vicino e abbiamo ripristinato l’acqua coi nostri mezzi. A Roma chiudono attività commerciali per mancanza d’acqua. Non me lo sarei mai aspettato». L’amarezza dell’imprenditore si conclude con un’ultima frase: «Chi fa da sé fa per tre, abbiamo preso un altro allacciamento di nostra proprietà».