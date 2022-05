Dove vedere Roma – Leicester di Conference League? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Roma – Leicester, secondo atto. I giallorossi a caccia di un posto per Tirana nel ritorno della semifinale di Conference League, quest’anno alla sua prima edizione. In un Olimpico sold out già da giorni stasera 5 maggio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Tv8, arriverà il Leicester di Brendan Rodgers protagonista di una stagione altalenante. Si ripartirà dall-1-1 di sette giorni fa, frutto di un gol di Pellegrini e del pareggio nella ripresa di Lookman. La visione sarà disponibile anche in streaming su Dazn e il servizio SkyGo.

«Non venite allo stadio per guardare la partita, ma per giocarla». Così José Mourinho, allenatore della Roma, ha caricato l’ambiente. All’Olimpico ci saranno oltre 70 mila spettatori pronti a caricare la squadra verso la finale di Conference League. «Affronteremo un Leicester in forma e capace di fare un lavoro fantastico, ma spero che sia la nostra giornata». Partita difficile ma non impossibile per il tecnico degli inglesi, che chiede ai suoi calma e attenzione ai dettagli. «Servirà carattere, non è detto che per la Roma sia un vantaggio giocare in casa». Arbitro dell’incontro sarà il serbo Srdjan Jovanovic, assistito dai connazionali Uroš Stojkovic e Milan Mihajlovic. Quarto uomo sarà l’israeliano Orel Grinfeeld, mentre al Var siederanno i tedeschi Bastian Dankert e Marco Fritz.

Roma – Leicester, le probabili formazioni di stasera 5 maggio 2022 su Sky Sport Uno e Tv8

Qui Roma, Oliveira al posto di Mkhitaryan

Tegola per la Roma di José Mourinho che, per la semifinale di ritorno, dovrà fare a meno di Mkhitaryan fermo ai box per un infortunio muscolare. Nel 3-4-2-1, davanti al portiere Rui Patricio, ci saranno Ibanez, Smalling e Mancini. A centrocampo spazio dunque a Sergio Oliveira con Cristante, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Kardorp e Zalewski. L’italopolacco sta convincendo in ogni prestazione, tanto da essersi guadagnato un posto nell’undici titolare già da diverse settimane. Sulla trequarti spazio a Zaniolo e al capitano Pellegrini in supporto a Tammy Abraham, punta di riferimento dell’attacco giallorosso.

Qui Leicester, Vardy potrebbe partire titolare

Qualche dubbio di formazione anche per Brandan Rodgers che, rispetto al match casalingo di sette giorni fa, contro la Roma potrebbe rimescolare le carte. Nel 4-3-3, davanti a Schmeichel dovrebbero esserci Fofana ed Evans, che dovrebbe rilevare uno stanco Soyuncu. Sugli esterni a destra ci sarà Ricardo Pereira, mentre a sinistra è ballottaggio tra l’ex Atalanta Castagne e Justin. Quest’ultimo è tuttavia favorito, visto anche il turno di riposo nell’ultimo match di campionato. A centrocampo dovrebbero giocare Tielemans e Dewsbury-Hall, con Maddison leggermente più avanzato sulla trequarti. Sugli esterni spazio a Barnes e Lookman, autore del pareggio all’andata, in supporto all’unica punta Jamie Vardy.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes. All.: Rodgers.