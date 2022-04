Roma da record: 30mila tifosi in coda per i biglietti contro il Leicester

Mentre la Roma si prepara alla semifinale d’andata contro il Leicester di Conference League, in programma in Inghilterra tra 8 giorni, i tifosi giallorossi non pensano ad altro se non alla gara di ritorno. Il match, in programma allo stadio Olimpico il prossimo 5 maggio, sarà probabilmente decisivo per l’accesso in finale. Un momento storico per la formazione guidata da José Mourinho. Ed è per questo che la caccia al biglietto è già scattata: oltre 30mila appassionati hanno polverizzato i biglietti, acquistandoli online a pochi secondi dall’apertura della prevendita.

Roma-Leicester: in 30mila in coda virtuale per i tagliandi

Tra le squadre italiane, la Roma è l’ultima rimasta in una competizione europea e legittimamente i tifosi non vedono l’ora di sostenere i propri beniamini, nel tentativo di vincere un trofeo. Il match tra i giallorossi e il Leicester non sarà semplice, ma la tifoseria è pronta a dare alla squadra una carica in più tra cori, sciarpe e bandiere. E saranno tantissimi. Dopo l’apertura dei botteghini online di oggi la società spera in un sold-out che verosimilmente si avrà già nei prossimi giorni, con netto anticipo rispetto alla gara. Oggi sono stati in 30mila ad affollare la coda virtuale, in attesa dell’ora X per poter acquistare i tagliandi. Biglietti che, in prelazione, sono praticamente volati via con i soli abbonati. Il rischio è che ne restino molto pochi per la vendita libera.

Biglietti in prelazione per gli abbonati

La Roma aveva previsto qualcosa di simile, sebbene il numero di 30mila in attesa si un dato quasi da record. I biglietti sono stati concessi in prelazione agli abbonati, che oggi dalle 10 alle 11.59 li hanno acquistati a prezzo ridotto. Poi un altro intervallo di tempo, dalle 12 alle 14.59 per acquistare due ticket extra. E infine dalle 15 scatterà la vendita libera, sempre nel caso in cui non si raggiunga prima il sold-out. Gli abbonati allo stadio Olimpico sono quasi 19mila, quindi già con l’acquisto dei due tagliandi extra da parte di ognuno di loro si andrebbe a completare ogni settore del campo.