Roma, auto contro macchina della Polizia: sei feriti

A Roma un incidente stradale incredibile ha causato sei feriti. Nel sinistro è stata coinvolta anche un’automobile della Polizia e si è scatenato un tamponamento a catena in via Tiburtina all’altezza del civico 446.

L’incidente che ha terrorizzato molti a Roma

Sul luogo dell’incidente sono accorsi subito i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti dei gruppi Sapienza e Tiburtino. Secondo una prima ricostruzione, la volante della Polizia procedeva con i lampeggianti sonori e luminosi accesi. Sul percorso, all’altezza di un incrocio, l’auto si sarebbe scontrata con una Fiat Panda Blu. Da questo evento si è scatenata una carambola che ha coinvolto altre due auto, una persona in sella a uno scooter e una persona in bicicletta, quest’ultima travolta nello scontro. Tuttavia, resta ancora da chiarire la dinamica di questo primo incidente, non chiarissima nonostante le testimonianze raccolte.

Ovviamente, sul luogo il traffico si è bloccato anche perché sono accorsi oltre ai soccorsi e agli agenti anche numerosi curiosi che volevano comprendere cosa fosse successo.

Sei i feriti trasportati in ospedale

Sono sei i feriti coinvolti nell’incidente a Roma sulla via Tiburtina che ha visto come protagonista anche una volante della Polizia. La persona al volante della Panda blu coinvolta nel primo incidente, l’uomo in sella allo scooter e la donna in sella alla bici sono stati trasportati all’ospedale Umberto I in codice rosso. I tre protagonisti hanno rispettivamente 44, 55 e 57 anni.

Gli agenti all’interno dell’auto della Polizia sono stati trasportati all’ospedale Pertini perché sono rimasti feriti nell’incidente. Ferito anche il conducente della volante, trasportato all’ospedale Umberto I. Ad ogni modo, nessuno dei coinvolti dell’incidente sarebbe in pericolo di vita secondo le informazioni raccolte nelle ultime ore. Ad ogni modo, ora bisognerà capire come sia potuto succedere un evento del genere e ricostruire la dinamica in modo preciso.