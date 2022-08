Roma, bruciano gli studios di Cinecittà: a rischio anche la casa del Grande Fratello

Roma brucia ancora. La difficile estate della capitale, alle prese con vari incendi nel corso delle ultime settimane, prosegue con un vasto rogo che nel primo pomeriggio di oggi, 1 agosto, si è propagato all’interno degli studios di Cinecittà. Secondo le prime indiscrezioni il fuoco starebbe devastando parte dell’area, mettendo in pericolo scenografie e interi set cinematografici.

A rischio il set di Young Pope e la casa del Grande Fratello

L’incendio ha allarmato l’intero quartiere intorno agli studios di Cinecittà, con gigantesche colonne di fumo che si vedono da ogni parte di Roma. Sembra che il fuoco sia partito direttamente dagli studi, bruciando alcune delle scenografie tra cui ci sarebbero anche quelle di celebri serie tv come Young Pope. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere il fuoco prima che possa causare altri gravi danni all’intera struttura. Non lontano dal rogo ci sono la casa e gli studi del Grande Fratello, che coprono un’ampia area degli studios. Secondo Roma Today la scenografia principalmente interessata dalle fiamme è quella di Firenze Rinascimentale.

Su Twitter i cittadini postano foto e video dell’incendio

Mentre i vigili del fuoco continuano la loro attività per sedare il fuoco e ridurre il più possibile i danni, i cittadini romani si sono riversati su Twitter. Gli utenti hanno postato un gran numero di foto e video con il fumo grande protagonista, visibile da ogni zona di Roma. La capitale sta vivendo una dura estate dal punto di vista degli incendi. Dal 15 giugno in poi, oltre 170 gli incendi registrati nel territorio romano. Il più difficile da gestire, quello che ha anche causato i danni maggiori, è stato il maxi incendio dell’Aurelia in cui sono esplose anche 50 bombole di gpl.