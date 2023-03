Roma, bevande con narcotici agli anziani per rapinarli: arrestate due donne

Sono state 11 le rapine portate a termine ai danni di diversi anziani prima di essere fermate dalle autorità. Due donne sono state arrestate a Roma per oltre una decina di episodi di rapina aggravata (e in un caso di furto in abitazione), completati tra il settembre dello scorso anno e il marzo del 2023. La particolarità sta nella cifra complessiva e nel modus operandi. Presi di mira, infatti, soltanto anziani tra gli 80 e i 90 anni, avvicinati dalle due donne per strada e riaccompagnati a casa. Poi una bevanda con stupefacenti o narcotici, in modo tale da renderli inoffensivi e poter arraffare il bottino.

Bancomat, contanti e gioielli: furti per 160 mila euro

Narcotizzati e drogati, gli anziani non erano più nelle condizioni di diversi. Le due donne, così, sono riuscite a fare man bassa di bancomat, contanti, gioielli e beni preziosi, per un totale di 160 mila euro. La prima delle 11 rapine risale al 9 settembre 2022 ed è da lì che è partita l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. Secondo la ricostruzione, una donna avrebbe avvicinato un anziano per strada, in zona Bravetta, e lo avrebbe narcotizzato con una bevanda non appena accompagnato a casa, portandogli via il bancomat, i soldi e il suo cellulare, in modo che non potesse chiamare subito i soccorsi. L’anziano, inoltre, è rimasto a letto assopito per due giorni.

L’adescamento durava anche diverse settimane

Secondo gli inquirenti, le due donne ci mettevano settimane a scegliere le vittime e ad adescarle. Facevano in modo da costruire una sorta di fiducia con la vittima, prima di rapinarla non appena entrata in casa. Nel periodo natalizio, ad esempio, le due rapinatrici si prodigavano anche in doni ai malcapitati anziani. A una delle vittime poi sono state sottratte anche le fedi del matrimonio con il defunto marito. Un bene non soltanto economico ma soprattutto affettivo, a cui la donna era molto legata e che i carabinieri sono riusciti a ritrovare.