Roma, furto in Cassazione: entra e ruba 800 euro, arrestato

Un 52enne si è reso protagonista di una rapina in uno dei luoghi più insospettabili d’Italia: la Corte di Cassazione. L’uomo si è introdotto con grande tranquillità nel Palazzo di Roma ed è riuscito a introdursi in un paio d’uffici. Tra questi anche quello di un sostituto procuratore generale. Lì in fretta e furia si è appropriato di due portafogli, arraffando in totale circa 800 euro. La vicenda risale al settembre scorso ma oggi è stata resa nota dopo che il gip di Roma ha disposto per lui i domiciliari, incastrato da telecamere e celle telefoniche.

Colpo da 800 euro in Cassazione

Secondo quanto mostrano i video, il 52enne è riuscito ad accedere al Palazzaccio dal varco di Piazza Cavour a Roma. Nonostante gli addetti ai varchi e con un abbigliamento vietato nella sede della Corte di Cassazione, cioè i pantaloni corti, l’uomo è entrato e ha iniziato a girare gli uffici. Entra in due stanze e sottrae prima 500 euro dal portafogli nello zaino del sostituto procuratore, poi un altro portafogli con 330 euro e diverse carte di credito, oltre a un malloppo di buoni pasto appartenenti a una dipendente. Tutto in appena mezz’ora. Un colpo da film, sebbene la storia finisca male.

L’uomo incastrato da telecamere e celle telefoniche

Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei furti. I carabinieri hanno condotto l’inchiesta soprattutto scandagliando le immagini della videosorveglianza, che puntano sia sui varchi sia all’interno del palazzo stesso. Il 52enne, che aveva già precedenti, è stato poi incastrato anche dal suo stesso cellulare. Il telefono, infatti, si era agganciato alle celle che riconducono all’area del Palazzaccio. E inoltre pare che l’uomo abbia chiesto perfino indicazioni a un dipendente all’interno della Corte di Cassazione per uscire, avendo smarrito la strada nei corridoi della struttura. Adesso è stato arrestato per furto aggravato. Il gip di Roma ha disposto i domiciliari.