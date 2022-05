Roma-Feyenoord, il giorno della finale: scontri e arresti a Tirana

Non un’attesa tranquilla, quella che coinvolge i tifosi di Roma e Feyenoord. I fan dei due club, che stasera si sfideranno nella prima finale della storia della Conference League, la terza manifestazione sportiva organizzata dall’Uefa, hanno assediato Tirana, sede del match. E gli scontri non si sono fatti attendere. Già dalla scorsa notte, infatti, la polizia è dovuta intervenire per sedare un altissimo numero di risse che si sono generate tra tifosi olandesi e italiani. Non una, ma molte, in giro per tutta la città, con un bilancio sempre più grave e immagini pessime che fanno il giro del mondo. Aumentano i poliziotti rimasti feriti, ma anche gli espulsi dal Paese. Gli italiani rispediti a Roma, secondo l’ultimo bollettino, sono circa 80.

Roma-Feyenoord: gli scontri tra i tifosi

Il primo dato sugli scontri della notte è arrivato in mattinata. Una sessantina le persone fermate, 48 italiani e 12 olandesi, rispediti nei rispettivi Paesi. 10, invece, sono stati gli agenti di polizia rimasti feriti dopo essere stati colpiti con bastoni, pietre e bottiglie di vetro, tutti durante scontri con i tifosi del Feyenoord. Sul primo traghetto tornato in Italia, c’erano anche 30 tifosi romanisti che hanno preferito non restare a Tirana, in un clima di guerriglia urbana che spaventa gli abitanti, i turisti e i semplici sportivi. Tra i feriti, anche 9 italiani, seppur non in maniera grave.

Il racconto dei ristoratori: rubati coltelli per le risse

I tifosi della Roma si riuniranno al Grand Park di Tirana, la capitale dell’Albania, per raggiungere poi l’Arena Kombetare dove si disputerà la finale. I due cortei saranno separati e arriveranno da parti opposte della città, proprio per tentare di evitare ulteriori guerriglie. Intanto tra i vari racconti della notte di fuoco vissuta dalla città, spuntano quelli di vari ristoratori. Secondo gli imprenditori, alcuni tifosi romanisti avrebbero rubato dei coltelli dai tavoli di ristoranti e pizzerie per utilizzarli durante le risse.