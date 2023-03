Roma-Feyenoord, gli olandesi già minacciano: «Distruggeremo la vostra città»

Nonostante siano soltanto i tre i precedenti tra le due formazioni, tra cui uno valido per la prima edizione della Conference League, la sfida tra Feyenoord e Roma è diventata già una sorta di cult del calcio europeo. Il problema è che nulla ha a che vedere con quanto accade in campo. Non si tratta, infatti, di una rivalità meramente sportiva ma di un’antipatia forte tra le due tifoserie nata nel 2015, quando gli ultras della formazione olandese assaltarono la Barcaccia del Bernini in Piazza di Spagna, indignando il mondo intero. Il sorteggio di oggi a Nyon ha portato a un nuovo doppio scontro tra i club, stavolta in Europa League, e i supporter dei biancorossi hanno già alzato la tensione scrivendo in un post sui social un messaggio ai romanisti: «Distruggeremo la vostra città».

Botta e risposta tra i tifosi di Feyenoord e Roma

E così l’atmosfera è già tesa, nonostante il doppio confronto si terrà tra quasi un mese. Il 13 aprile si giocherà l’andata dei quarti di finale di Europa League, Feyenoord-Roma, mentre il match di ritorno è previsto sette giorni dopo, il 20, nella Capitale. Gli ultras del club olandese hanno commentato sotto un post degli avversari, scrivendo: «Distruggeremo la vostra città». Pronta risposta dai romanisti, che replicano: «Se ritoccate la fontana de piazza de Spagna, ve sgaramo». Il faccia a faccia tra le tifoserie arriva a 8 anni dal primo, grave episodio, e a 11 mesi dalla finale di Tirana, in cui la Roma ha superato il Feyenoord conquistando la prima edizione della Conference League.

La trasferta potrebbe essere vietata

E così adesso si pensa a come prevenire gli eventuali danni, da una parte e dall’altra. L’idea potrebbe essere quella di vietare la trasferta degli olandesi. Ma non è escluso che il divieto possa essere esteso a entrambi i gruppi ultras. In Italia è ancora viva l’immagine di Napoli devastata dai tifosi dell’Eintracht Francoforte, arrivati in Campania mercoledì scorso nonostante i divieti e scontratisi con i napoletani e con la polizia in tenuta antisommossa. Per il restauro della Barcaccia nel 2015 furono spesi migliaia di euro. Sei, invece, gli olandesi condannati per danneggiamenti.

I precedenti favoriscono la Roma

A livello calcistico, i precedenti sorridono alla Roma. Il doppio confronto in Europa League ha visto i giallorossi pareggiare in casa 1-1 e vincere in Olanda 2-1. Poi la già citata finale di Conference League del maggio 2022, vinta 1-0 sul neutro di Tirana, in Albania, grazie al sigillo firmato dall’ormai ex romanista Nicolò Zaniolo.