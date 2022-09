Roma, farmacista multato per aver pulito la strada davanti al suo locale

Un farmacista a Roma è stato multato da un agente in borghese per aver pulito la strada davanti al suo locale. Ecco cos’è successo nei dettagli.

Il racconto del farmacista di Roma multato

Un farmacista di piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino, ha rischiato una sanzione per aver pulito le strade di fronte al proprio locale. Un episodio davvero paradossale che per poco non ha scatenato una rissa. Un agente in borghese voleva sanzionare il farmacista Giuseppe Longo perché quest’ultimo si era deciso di pulire la strada davanti al suo locale senza però fare la raccolta differenziata. Tuttavia, appena i residenti e i commercianti hanno capito ciò che stava succedendo, si sono schierati a favore del farmacista e hanno quasi aggredito l’agente.

Il farmacista di Roma Giuseppe Longo ha deciso di sfogarsi durante un’intervista al giornale Il Messaggero: «Come ogni giorno sotto i portici c’era di tutto, bottiglie di birra vuote e altre di plastica miste a cicche di sigarette, cartacce unte e addirittura escrementi. E come ho fatto altre volte mi sono munito di ramazza per rimuoverli. Un lavoro che dovrebbe fare Ama e anche con assiduità e puntualità». Il farmacista ha poi continuato dicendo: «Io, come tanti altri, sono mesi, anni, che scrivo e mi sgolo per chiedere che piazza Vittorio non sia abbandonata al degrado. Quando mi ha chiesto i documenti pensavo di essere su Scherzi a parte».

L’epilogo della vicenda

Alla fine, la vicenda del farmacista multato a Roma ha avuto un “lieto fine“. A raccontare l’epilogo è sempre il lavoratore che ha spiegato: «Quando ho capito che stavano multando il dottore invece di guardarsi intorno e andare a scovare chi la piazza la sporca ogni giorno, mi sono sentito anche io preso in giro da tanta solerzia».

Nel frattempo, i residenti e i commercianti del quartiere hanno accerchiato l’agente, chiamato il capo dei netturbini della zona e hanno rivolto un appello all’assessore Stefano Marin. A quel punto, l’agente in borghese ha ritirato la multa fatta al farmacista, rinunciando ad emettere la sanzione.