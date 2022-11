Roma si candida per ospitare gli Europei di Calcio 2032

Il Governo ha accettato in toto la candidatura della FIGC ad organizzare gli Europei di calcio 2032. Nel frattempo, anche la capitale, Roma, si propone come città principale ospitante della competizione, sfruttando quest’opportunità per rinnovare le infrastrutture sportive.

La candidatura di Roma e dell’Italia agli Europei 2032

In merito alla candidatura di Roma per gli Europei di calcio 2032, l’assessore allo sport Alessandro Onorato ha parlato quest’oggi. Le sue parole sono state: «Con il sindaco Gualtieri abbiamo candidato Roma ad ospitare i campionati europei di calcio 2032. Metteremo in campo la nostra straordinaria expertise nell’organizzazione dei grandi eventi, siamo pronti a svolgere un ruolo importante». L’assessore ha poi continuato dicendo: «Ospitare questo prestigioso appuntamento sportivo internazionale rappresenterebbe per la nostra città un’occasione unica, sia per rinnovare gli impianti sia in termini di promozione turistica».

Alessandro Onorato reputa gli Europei 2032 «un ennesimo grande appuntamento internazionale, in grado di generare importanti ricadute economiche e sull’occupazione», una vera occasione per la città di Roma. Tali dichiarazioni sono arrivate al momento opportuno, visto che Andrea Abodi, nuovo ministro dello Sport, ha firmato la lettera in cui sostiene la candidatura della FIGC perché l’evento, è ritenuto «di pubblico interesse e di rilevanza nazionale».

Un’occasione per rinnovare gli stadi

Gli Europei di calcio a Roma nel 2032 possono essere un’ottima opportunità per rinnovare gli stadi. Il ministro Abodi ha confermato ciò e infatti ha detto che un obiettivo da raggiungere è «lo sviluppo sostenibile e durevole delle infrastrutture sportive» e «la candidatura dell’Italia a Euro 2032 rappresenta un fondamentale fattore di accelerazione di questo processo di crescita, partendo proprio dal segmento stadi».

Abodi aveva poi aggiunto, a ridosso della sua nomina, «perché sono convinto che gli Europei 2032 ce li assegneranno se dimostreremo affidabilità, se avremo un dossier valido e non un libro dei sogni». Oggi invece, è arrivata una promessa da parte del ministero, «forniremo i necessari supporti alla FIGC e alle amministrazioni comunali delle città che saranno inserite nel dossier di candidatura».