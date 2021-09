Roma, crolla una palazzina per una fuga di gas: tre feriti

Tanta paura stamattina a Roma in zona Tor Bella Monica. E’ crolla una palazzina in via Atteone dopo un’esplosione per una fuga di gas.

L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 7.40 di stamane e subito sono state inviate sul posto diverse squadre e nuclei speciali.

Non ci sono né vittime né dispersi

I pompieri hanno evacuato il palazzo portando in salvo alcune persone rimaste illese. Non ci sono dispersi sotto le macerie, solo tre feriti tra i quali uno in gravi condizioni.

A causa dell’esplosione si è verificato il crollo di una parte del solaio della casa. Al momento, secondo quanto si è appreso, tre persone risulterebbero ferite. La prima è il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio che è rimasto ustionato e trasportato dal 118 al S. Eugenio. Ci sono poi due persone rimaste contuse. Entrambe si trovavano nell’appartamento accanto interessato dall’onda d’urto.

I soccorsi

In azione anche il 118 per il soccorso degli inquilini mentre la polizia municipale ha chiuso le strade di accesso al luogo dell’esplosione. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Tor Bella Monaca che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco. L’esplosione è avvenuta in un appartamento al quarto ed ultimo piano della palazzina. Le cause probabilmente sono dovute ad una fuga di gas che ha innescato l’esplosione e l’incendio. I soccorritori hanno evacuato il palazzo, portando in salvo alcune persone

Attivato il protocollo Hotel Solidali

Il Campidoglio ha attivato il protocollo Hotel solidali per fornire assistenza alloggiativa a chi, tra le persone coinvolte nel crollo della palazzina avvenuto oggi in via Attenone, a Torre Angela, ne avrà necessità.

Il protocollo, spiega una nota, «che Roma Capitale ha sottoscritto nel 2017, garantisce appunto assistenza alloggiativa di emergenza alle persone rimaste senza casa a causa di eventi straordinari non prevedibili. Al momento, sono 9 le persone che attraverso la Protezione Civile di Roma Capitale, che è sul posto, hanno chiesto assistenza alloggiativa».