Roma, donna fa il bagno nella fontana di Trevi e colpisce due agenti

Ieri sera, davanti a centinaia di turisti, una donna si è fatta il bagno all’interno della Fontana di Trevi a Roma. Ha poi aggredito i vigili della capitale mentre tentavano di portarla fuori e verrà sanzionata con una multa da 450 euro.

Donna fa il bagno nella Fontana di Trevi

Come si vede nei video condiviso in rete da Welcome to Favelas, dopo essere entrata nella Fontana di Trevi la donna è stata invitata da un vigile ad uscire. Il richiamo, non sortendo l’effetto desiderato, ha costretto l’agente ad entrare in acqua per andare a recuperare la donna. In un primo momento costei l’ha cacciato con la mano, poi, una volta fuori, ha dato un calcio ad una vigilessa facendola cadere a terra. Alla fine i due agenti sono riusciti ad estrarre dalla fontana la donna che ora, oltre alla multa, potrebbe essere indagata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le parole del sindacato della polizia municipale

Il sindacato Sulpl Roma- Cse Flpl -Diccap della polizia locale di Roma, dopo l’ennesimo episodio di degrado, ha dichiarato: «Sono anni che facciamo da “assistenti ai bagnanti” con fischietti e tuffi vari. Sono anni che abbiamo chiesto che la discesa a bordo vasca fosse contingentata e disciplinata a piccoli gruppi magari dopo il pagamento di un piccolo contributo. Come fanno tutte le città, più evolute evidentemente di Roma, a tutela delle loro ricchezze turistiche. È così difficile per i politici che amministrano questa città fare come fanno i loro colleghi altrove?».