Roma «è una discarica»: Alessandro Gassmann contro i cestini inadatti e l’immondizia

Roma, per Alessandro Gassmann, è «una discarica». Con un tweet velenoso, l’attore ha criticato le condizioni in cui versa la capitale, tra immondizia, degrado e gabbiano «sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti». L’attacco è soprattutto ai cestini a forma di anfora, disseminati per la città e fortemente voluti dall’amministrazione guidata dall’ex sindaca Virginia Raggi, in quota Movimento 5 Stelle. Gassman li definisce «non adatti» e parla anche di turisti «disgustati».

Il tweet di Gassmann: «Davvero uno schifo»

Alessandro Gassmann pubblica la foto di un cestino di immondizia colmo fin sopra l’orlo, con spazzatura di ogni tipo che straripa e si presume arrivi anche a terra. L’attore scrive: « Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti». E rispondono decine di utenti. C’è chi gli scrive: «Diciamo che le colpe sono 50 e 50. I cestini saranno sicuramente inadatti, ma la gente è abbastanza maleducata da rendere la situazione peggiore di quello che potrebbe essere». Gassmann insiste: «Fa schifo, non va bene. Quei secchi sono strapieni ed il ricambio è insufficiente. Puzza di piscio e guano, cartacce, plastica che svolazza, buche, tombini completamente tappati… una città di cui vergognarsi».

Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti. pic.twitter.com/y5MFYiNYBZ — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 28, 2023

I cestini installati nel 2020

Non è la prima volta che viene aperta una polemica sui cestini, installati e presentati nel 2020 da Virginia Raggi. L’ex sindaca aveva dichiarato: « stato un lavoro complesso, perché è stato necessario mettere d’accordo diverse esigenze: da una parte la Questura con il rispetto delle norme di sicurezza, e permettere quindi di vedere cosa c’è all’interno, dall’altra la Sovrintendenza ai Beni culturali, data la rilevanza storica, culturale e archeologica di questi luoghi». Poi, appunto, le polemiche sull’inefficienza e l’idea di spostarli in periferia, mai attuata.