Roma, dipendenti Ama rubavano carburante dai mezzi: sette arresti

A Roma i dipendenti Ama rubavano carburante dai mezzi e lo sfruttavano per i loro scopi. Ora questi atti illegali hanno avuto finalmente fine visto che le autorità hanno scovato i colpevoli e hanno arrestato ben sette persone.

Gli arresti a Roma dei dipendenti Ama

Scoperti alcuni dipendenti ladri nella società Ama, vale a dire la principale azienda di Roma che si occupa della nettezza urbana. Questi dipendenti prelevavano carburante dai serbatoi dei mezzi di servizio, rubandola di fatto, e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno arrestato ben 7 persone, tra cui 4 sono dipendenti della Ama. Gli indagati sono stati fermati con l’accusa di avere rubato carburante dai mezzi di servizio dell’azienda che collabora per la raccolta rifiuti di Roma, usandolo per tornaconto personale.

Inoltre, all’accusa di rubare, sono indagati anche per associazione a delinquere finalizzata al peculato in relazione alla sottrazione di carburante da automezzi impiegati per il servizio di igiene urbana. Sulla vicenda è intervenuto anche il Gip che ha emanato il sequestro di beni per oltre 200 mila euro, di altri 6 dipendenti della società partecipata. Le indagini hanno fatto emergere tramite ricostruzione alcune sottrazioni, appropriazioni e vendite di carburante proveniente dalla società Ama, eseguite dai dipendenti incriminati grazie anche all’aiuto di terzi privati.

La tecnica usata per rubare il carburante

Gli organi competenti sono riusciti a procedere nelle indagini senza alcun problema grazie all’apporto fornito dalla società per la raccolta dei rifiuti che opera a Roma. Inoltre, dalle ricostruzioni effettuate, si evince che i colpevoli che lavoravano per il servizio pubblico hanno utilizzato una tecnica comune per prelevare il carburante rubato direttamente dai serbatoi degli automezzi della società.

Infatti, i dipendenti adoperavano la tecnica definita il “succhio” una modalità comune tra i ladri di carburante. Oltre a ciò i colpevoli utilizzavano illegalmente le schede del carburante della società per effettuare il rifornimento dei mezzi di servizio usati per svolgere le attività di raccolta.