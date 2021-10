Roma: il britannico The Times mette in guardia su cinghiali, bus in fiamme e parassiti

I britannici evidentemente non hanno ancora digerito le sconfitte sportive di questa estate, dall’Europeo di calcio alle gare di atletica a Tokyo 2020, fino ai più recenti Europei di polo con la vittoria degli Azzurri sull’Inghilterra, e così domenica 3 ottobre, proprio nel giorno di apertura delle urne per le Amministrative, il The Times ha risposto pubblicando un ritratto a tinte fosche di Roma mettendo in guardia i turisti. «Quando siete a Roma…attenzione ai cinghiali, alla piaga dei parassiti e agli autobus che esplodono», titola il quotidiano con una foto di un bus in fiamme nella Capitale. Sommario: «Gli elettori non sperano che un nuovo sindaco possa risolvere i tanti problemi della città». Nel pezzo sono raccolte testimonianze sul “degrado” in cui versa la città eterna: dai cinghiali che scorrazzano per il centro – anche se all’estero non è le cose siano molto diverse: per esempio Shakira si è vista scippare la borsa della spesa da alcuni cinghiali a Barcellona – fino al fenomeno dell'”autocombustione” dei bus e dei parassiti e ratti che stando a ciò che scrive il Times infesterebbero Roma.

Roma bocciata anche dalla rivista britannica di viaggi Time Out

Il 17 settembre a bocciare Roma ci aveva pensato la rivista britannica Time Out, specializzata in viaggi. «New York è una delle tre città più sporche al mondo», si legge nell’articolo basato su un’indagine effettuata dalla rivista su 27 mila lettori che vivono nelle città più grandi del Pianeta, «viene subito dopo Roma e Bangkok».

Rome in Ruins: la critica del New York Times del 2018

Già nel 2018 la Capitale era finita sulle pagine del New York Times che titolava: Rome In Ruins, Roma in rovina. Un reportage del corrispondente dall’Italia Jason Horowitz che dipingeva ancora una volta il degrado in cui versava la città. «Roma rischia di diventare una discarica», si leggeva nell’articolo, «e non voglio dire il mucchio di rovine della storia, come le apostrofava il poeta Petrarca nel XIX secolo. Non intendo una preziosa discarica a cielo aperto di antichità, gemme del Rinascimento e tesori barocchi. Intendo un immondezzaio». «Amo Roma», spiegava il giornalista elencando le meraviglie della città – culturali, archiettoniche e paesaggistiche, «ed è soltanto per questo che lo dico».