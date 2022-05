Roma, l’ira dei tifosi: biglietti per la finale di Conference all’asta da 800 a 10mila euro

Tornare a disputare una finale europea dopo 31 anni per i tifosi della Roma rappresenta un vero e proprio sogno. Un sogno che si realizzerà a Tirana il prossimo 25 maggio, quando i giallorossi di José Mourinho affronteranno il Feyenoord nell’ultimo atto della neonata Conference League, la terza coppa europea alla prima edizione in questa stagione. I tifosi romanisti non vogliono farsi scappare l’opportunità di partecipare a un evento storico, nella speranza di vedere alzare la coppa a Pellegrini, Zaniolo, Abraham e compagni. Ma a due settimane dalla gara devono fare i conti coi pochi biglietti, le aste furibonde che si stanno scatenando sul web e le difficoltà nel raggiungere la capitale albanese.

Roma-Feyenoord, biglietti all’asta da 800 a 10mila euro

Il problema più grosso della finale tra Roma e Feyenoord è rappresentato dallo stadio scelto dalla Uefa per il match. Si tratta dell’Arena Kombetare, a Tirana. Lo stadio della capitale dell’Albania può ospitare poco meno di 19mila persone: troppo poche per la febbre da Conference League che si è abbattuta sui tifosi giallorossi. E se già prima della semifinale casalinga contro il Leicester erano stati in migliaia ad accalcarsi nelle code online per la prevendita, ora i biglietti non bastano. C’è chi vuole approfittarne e sul web è esploso il fenomeno del bagarinaggio. Alcuni biglietti già distribuiti gratuitamente dalla società sono stati messi in vendita all’asta, con prezzo base sugli 800 euro. Ma c’è anche chi ne ha visti ben due al prezzo di 10mila.

L’esodo romanista: problemi per camere e alberghi

Non è finita. Molti tifosi della Roma sono stati contattati dagli albergatori nelle strutture in cui avevano già prenotato le camere, che hanno annullato le prenotazioni. I motivi ufficiali sarebbero vaghi, ma c’è chi parla di una manovra per sfruttare l’appeal della finale e rivendere le stanze con grossi aumenti. Le stesse camera in alcuni hotel sono tornate disponibili online, ma con prezzi aumentati anche di mille euro.