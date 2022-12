Roma, a Capodanno torna il Concertone con Elodie, Madame e Sangiovanni

«Per la fine dell’anno ci saranno due eventi straordinari, il Concertone di Capodanno e poi il primo gennaio tornerà Capodarte. Dopo l’anno scorso quando non abbiamo potuto organizzare il Concertone per ragioni note e indipendenti dalla nostra volontà, quest’anno ci sarà un bellissimo concerto e riproporremo Capodarte, potenziato con 70 eventi dopo il grande successo dell’anno scorso». Così il primo cittadino Roberto Gualtieri parla del Capodanno di Roma con il concertone 2023.

Roma, a Capodanno c’è il concerto 2023: chi ci sarà

«Anche in questo modo diamo il senso di una città che si rimette in moto: Roma quest’anno è diventata prima in Italia superando Milano per numero di biglietti venduti in eventi di musica e concerti, e noi abbiamo lavorato con grande impegno e direi con successo per potenziare gli spazi di incontro e aggregazione di fronte a una grande domanda di vivere momenti di cultura e aggregazione, soprattutto da parte dei giovani’» conclude.

Chi ci sarà? Il concerto si terrà nelle vicinanze del Colosseo e vedrà sul palco nomi di alto livello: Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni. Per l’occasione, è stato ideato anche uno slogan dell’evento RomeRestarts23.

Tra gli ospiti anche Elodie e Madame

La radio ufficiale dell’evento sarà RDS 100% Grandi Successi. I conduttori saranno Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. La festa partirà alle ore 21:30 e poi andrà avanti oltre la mezzanotte. A seguire, già dall’1 gennaio, dopo il concerto ci saranno oltre 70 eventi gratis tra musei aperti, spettacoli e molto altro.

Ci sarà anche il dj set. In più, non mancheranno collegamenti da parte della radio anche sui propri profili social, con riferimento a TikTok. Insomma, una grande festa per l’ultimo dell’anno pensata soprattutto per le generazioni Z e Y, sempre più attive sul web e attirate dai volti nuovi della musica italiana e non solo.