Roma, colpo di fucile dalla finestra: centrata auto in transito

Un rumore fortissimo e lo spavento, poi i finestrini della macchina, modello Opel Corsa, guidata da un 56enne indiano sono esplosi, andando in mille pezzi. Tutto ciò è successo intorno alle 18:30 di ieri a Roma in via Selva dei cavalieri, a Fonte Nuova. Un uomo indiano è stato sparato mentre guidava la sua auto ma fortunatamente non ha riportato danni gravi.

Cosa è successo all’uomo colpito da un proiettile mentre guidava

Attimi di panico ieri pomeriggio per un uomo di 56 anni di origini indiane: mentre guidava la sua auto tranquillamente, una Opel Corsa, è stato colpito da un proiettile vagante esploso nelle vicinanze. Ciò è accaduto ieri verso le 18:30 in via Selva dei Cavalieri, a Fonte Nuova, nella provincia di Roma. L’uomo in questione ha sentito un botto fortissimo e poi un finestrino è esploso andando in mille pezzi. Lui stesso non ha riportato ferite da proiettile, ma spaventato e sotto shock ha deciso di chiamare subito i carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari di Mentana e Monterotondo. Le forze dell’ordine hanno avviato una verifica per comprendere se si trattasse di un colpo d’arma da fuoco, dopo la conferma hanno iniziato le indagini individuando poco dopo la casa dalla quale era stato esploso il proiettile.

Chi è stato a sparare il colpo di fucile a Roma

Nella casa nelle vicinanze i militari hanno trovato un 70enne italiano che ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità alle forze dell’ordine spiegando di aver sparato accidentalmente mentre imbracciava il suo fucile da caccia alla finestra. Tra le altre cose, l’uomo aveva il porto d’armi scaduto da pochi giorni e la sua arma è stata posta sotto sequestro penale, insieme ad altri tre fucili custoditi in casa. Questi ultimi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Il 70enne responsabile è stato denunciato per esplosione di colpo d’arma da fuoco. Inoltre, i carabinieri della provincia di Roma stanno effettuando altre indagini sulla licenza di porto d’armi dell’uomo.