Roma, accende il camino e brucia 20 mila euro di buoni postali nascosti dal marito

La moglie accende il camino e brucia 20 mila euro di buoni fruttiferi postali nascosti dal marito. Si tratta di una storia realmente accaduta a Roma proprio a Natale nel quartiere di Monteverde.

Moglie brucia i buoni postali nascosti dal marito nel camino

«Pensavo fosse un luogo sicuro dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare». Sono state queste le parole dell’uomo dopo aver scoperto che la moglie aveva acceso il camino per Natale bruciando i suoi 20 mila euro di buoni fruttiferi postali.«Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo. (…) Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire», ha continuato. L’uomo infatti si è accorto del fuoco acceso nel camino e ha realizzato che avrebbe perso i suoi soldi.

Il fatto è accaduto a Roma, per la precisione nel quartiere di Monteverde in via dei Quattro Venti. Una storia che fortunatamente ha un lieto fine, perché i buoni fruttiferi postali possono essere rigenerati anche se persi o danneggiati, come in questo caso.

I buoni fruttiferi postali si possono recuperare?

Il marito si è infatti messo alla ricerca di una soluzione al fine di salvare i suoi risparmi: «Ho contattato mio fratello che lavora alle Poste e mi ha detto che si possono recuperare». Per fortuna, anche se si perdono, i buoni possono essere riemessi con una particolare procedura.

Per proteggere i propri risparmi dai ladri, spesso si vengono nascosti in luoghi davvero incredibili e inaspettati. Per esempio, un imprenditore aveva nascosto oltre 250 mila euro in un panettone al fine di non farli trovare al fisco, ma le forze dell’ordine si erano accorti del dolce sospetto in quanto lo teneva in auto e nel periodo Pasquale.