Roma brucia ancora: fiamme dal parco del Pineto a Valle Aurelia

A una settimana dall’incendio che lo scorso lunedì, 27 giugno, ha avvolto la parte est e la parte nord della città, Roma fa nuovamente i conti con il pericolo incendi. Sempre nella zona nord della capitale, le fiamme hanno avvolto il parco del Pineto di via della Pineta Sacchetti, a poca distanza da Casalotti. Qui, appena sette giorni fa, un rogo aveva distrutto un centro estivo per bambini, una rimessa con 150 camper e il deposito del mercato rionale. Oggi, dalla tarda mattinata, tornano le fiamme e la paura. Il rogo si è propagato fino a Valle Aurelia.

Nuovo rogo a Roma: fiamme al parco del Pineto

Il nuovo maxi rogo sviluppatosi a Roma è partito nella tarda mattinata. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti perché l’incendio, sviluppatosi all’interno del parco del Pineto di via della Pineta Sacchetti, è a pochi metri dalle case. Grande la paura tra i cittadini, molti dei quali intossicati dal fumo e portati in ospedale in ambulanza. A far sviluppare ulteriormente le fiamme sono state l’erba alta e il vento. Dal parco l’incendio si è spostato verso Valle Aurelia e lì è intervenuta anche la Protezione Civile. Le forze dell’ordine stanno presidiando il perimetro per controllare sia il villaggio dei bambini Vis Aurelia sia una casa di riposo in via Ventura. Gli ospiti delle strutture sono stati messi in salvo visto che le fiamme lambiscono gli edifici.

Una settimana fa le fiamme al centro estivo

Per Roma non sembra esserci pace. La calda estate della capitale vede nuovamente le fiamme protagoniste dopo i fatti di lunedì scorso. Il primo incendio è divampato tra via della Monachina e via del Bosco Marengo, all’estremo nord. Il vento e le sterpaglie hanno portato il fuoco verso il centro estivo Le Palme, completamente distrutto dal rogo insieme a una rimessa di camper in cui c’erano oltre 150 mezzi. In quel caso, però, mentre le procedure di evacuazione venivano completate per mettere in salvo bambini e abitanti, il fuoco ha raggiunto circa 50 bombole di gpl presenti nello spiazzo accanto ai camper, all’interno della rimessa. Le fiamme sono state domate molte ore dopo.