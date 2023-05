Roma, bomba carta dopo la partita di calcio amatoriale: tre giocatori feriti

L’esplosione è avvenuta nel centro sportivo di via della Capanna Murata a Roma. Erano le 23.20 di lunedì quando tre calciatori amatoriali sono rimasti feriti, a causa dell’esplosione di una bomba carta. I giocatori della Roma soccer club avevano giocato, poco prima, contro la Asd Seat Sport in una partita di calcio amatoriale.

Tre giocatori feriti dal lancio di una bomba carta a Roma

Al momento della deflagrazione, i calciatori stavano uscendo dagli spogliatoi quando l’ordigno artigianale è stato fatto esplodere a poca distanza. Due dei giocatori, rispettivamente un 38enne e un 31enne, hanno avuto bisogno delle cure in ospedale. Il primo è stato portato a Tor Vergata per abrasioni al braccio e al petto, mentre il secondo è stato condotto in ospedale a Frascati per abrasioni alle braccia e al viso. Leggermente ferito un terzo giocatore. Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti. Gli investigatori del commissariato Casilino stanno indagando per indentificare i colpevoli.