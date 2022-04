Dove vedere Roma – Bodo/Glimt di Conference League? Orario, arbitro e formazioni

Roma – Bodo/Glimt, quarto atto. Dopo i due match della fase a gironi e la partita di andata, la Roma affronta ancora una volta i norvegesi nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. L’obiettivo è rimontare il 2-1 subito nell’Artico sette giorni fa e battere per la prima volta in stagione quella che sta diventando a tutti gli effetti la bestia nera dei giallorossi. In caso di passaggio del turno, in semifinale i giallorossi affronterebbero la vincente di Leicester – PSV Eindhoven. Il match di stasera 14 aprile andrà in onda su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8 con fischio di inizio alle 21. La partita sarà visibile in streaming su Dazn o tramite l’app SkyGo.

«Mi aspetto di vincere e andare in semifinale». Così José Mourinho, tecnico della Roma, ha caricato i suoi in conferenza alla vigilia. L’allenatore portoghese non ha mai nascosto l’obiettivo di sollevare il trofeo a fine stagione, pertanto crede nei suoi ragazzi nonostante le difficoltà. «Con il Bodo/Glimt sarà dura, ma noi siamo più forti. Inoltre ci sono tutti, nessun infortunio o squalifica ci crea problemi». Fondamentale sarà anche l’apporto dello stadio Olimpico che ha registrato il sold-out già due giorni fa. «Ci sono 90 minuti per vincere, i tifosi ci daranno una grande mano». Contro la Roma, il Bodo/Glimt non avrà in panchina il suo allenatore Knutsen, squalificato dalla Uefa dopo gli episodi della gara di andata. Arbitro della partita sarà lo spagnolo José Maria Sanchez, assistito dai connazionali Raúl Cabañero e Iñigo. Quarto uomo sarà Cesar Soto Grado, mentre in questa eliminatoria non è previsto il Var.

Roma – Bodo/Glimt, le probabili formazioni di stasera 14 aprile 2022 su Sky Sport Uno e Tv8

Qui Roma, ancora panchina per Zaniolo

In vista del match di stasera, José Mourinho si appresta a confermare gli stessi 11 scesi in campo in Norvegia. Davanti al portiere Rui Patricio ci saranno infatti Mancini, Ibanez e Smalling, tornato al gol nell’ultimo match di Serie A contro la Salernitana. A centrocampo fiducia per Sergio Oliveira e Cristante, mentre sugli esterni dovrebbero agire Zalewski a sinistra e Karsdorp a destra. Dopo la squalifica in campionato torna titolare Pellegrini, autore del gol giallorosso all’andata, al fianco di Mkhitaryan, in supporto all’unica punta Abraham. Ancora panchina invece per Zaniolo, che potrebbe tornare a gara in corso.

Qui Bodo/Glimt, Solbakken torna titolare

Un cambio per Knutsen – che vedrà la partita dalla tribuna – pronto a rilanciare Solbakken dall’inizio. Nel 4-3-3 dei norvegesi, davanti al portiere Haikin ci sarà la coppia formata da Moe e Hoibraten, mentre sulle fasce maglie da titolare per Sampsted e Wembangomo. In regia ci sarà Hagen, con Saltnes e Vetlesen (match winner sette giorni fa) interni di centrocampo. In attacco tornerà dunque Solbakken, che prenderà il posto di Pellegrino, accanto a Koomson e in supporto dell’unica punta Espejord.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wemban; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken. All.: Knutsen.