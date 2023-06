E’ stata notata da un passante, la piccola di circa un anno trovata senza vita in un’auto parcheggiata in via dei Fucilieri, a Roma. Il veicolo era parcheggiato all’interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo. La bimba potrebbe essere stata dimenticata dal genitore.

Roma, bimba di un anno trovata morta in auto da un passante

Ad allertare i soccorsi, lo stesso passante che avrebbe notato la piccola nell’auto: l’uomo ha cercato di rompere il vetro per cercare di aiutarla. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha cercato invano di rianimare la bambina. I carabinieri della compagnia Eur hanno avviato le indagini coordinate dalla procura di Roma per ricostruire quanto avvenuto, mentre si attende l’arrivo del medico legale sul posto. L’auto è stata sequestrata.