Dove vedere Roma-Betis di Europa League? Orario, arbitro e formazioni

Sfruttare l’emozione positiva per il successo con l’Inter e guadagnare la vetta in Europa League. Questo il diktat di José Mourinho per la sua Roma che stasera 6 ottobre ospiterà all’Olimpico il Betis capolista. Un match che mette dunque di fronte i campioni della Conference League e quelli della Copa del Rey 2021. Gli spagnoli, sotto la guida dell’ex Manchester City Pellegrini, sono al momento quarti in Liga spagnola dietro a Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao. La partita sarà trasmessa in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su Dazn e l’app Sky Go. Arbitro di Roma-Betis sarà lo sloveno Matej Jug, assistito dai connazionali Matej Žunič e Manuel Vidali. Quarto uomo David Smajc, mentre al Var siederanno gli olandesi Pol van Boekel e Dennis Higler.

«Sarà una sfida difficile, contro una squadra che l’anno scorso ha saputo lottare con i grandi della Liga», ha detto lo Special One in conferenza stampa. L’importante però sarà per la Roma ricordare i propri punti forti con cui mettere in difficoltà chiunque. Lo dimostrano infatti il pareggio esterno con la Juventus e ancor di più la vittoria a San Siro contro l’Inter. «Aver fatto quattro punti in stadi così difficili è per noi importante a livello mentale», ha proseguito Mourinho. Grande attenzione al match anche per Manuel Pellegrini, guida del Betis. «Saranno sei punti fondamentali», ha detto in conferenza. «Un doppio confronto decisivo». Al momento la classifica del Gruppo C vede gli spagnoli a punteggio pieno con sei punti, tre in più di Roma e Ludogorets. Chiude l’Helsinki HJK ancora a zero.

Roma-Betis, le probabili formazioni di stasera 6 ottobre 2022 su Sky Sport Uno e Dazn

Qui Roma, c’è Dybala, più Belotti di Abraham

In vista del match di Europa League contro il Betis, la Roma dovrebbe presentarsi in campo con quasi tutti i titolari. Nel 3-4-2-1 di Mourinho, davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Centrocampo di qualità e fisicità con Matic al fianco di Cristante, mentre sulle corsie laterali spazio a Zalewski e Celik. Out Spinazzola, cui Mou concederà un turno di riposo, ma soprattutto Pellegrini. Il capitano giallorosso non è al meglio ed è a rischio anche per la panchina. Certi di una maglia da titolare Dybala e Zaniolo, in supporto alla punta Belotti, favorito su Abraham.

Qui Betis, in campo anche l’ex Lazio Luiz Felipe

Manuel Pellegrini sbarca all’Olimpico con l’obiettivo di confermare il primato in classifica. Contro la Roma, il Betis dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 e i migliori interpreti in rosa. Davanti al portiere Rui Silva ci saranno Gonzalez e soprattutto l’ex Lazio Luiz Felipe, che riassaporerà il clima derby. Sugli esterni spazio a Moreno e Ruibal. A centrocampo dovrebbero esserci Akoukou e Carvalho, ma occhio alla tentazione Joaquin, capitano e bandiera del club. Sulla trequarti dovrebbe agire Canales fra Rodri e Luiz Henrique alle spalle di Iglesias.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Belotti. All. Mourinho.

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Ruibal, Luiz Felipe, Gonzalez, Moreno; Akouokou, Carvalho; Luiz Henrique, Canales, Rodri; Iglesias. All. Pellegrini.