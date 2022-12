Roma, autobus con 41 bambini fuori strada: due feriti in codice giallo

Roma, autobus con bambini va fuori strada per un malore del conducente. Il bilancio è di tre persone in codice giallo, l’autista e due bambini di 7 anni. Ancora da accertare i motivi del malore che hanno impedito al conducente di mantenere il controllo del mezzo, che è poi finito fuori dalla carreggiata.

Roma, colto da malore mentre è in autobus con 41 bambini: fuori strada, due feriti lievi

Per fortuna, l’incidente si è risolto solo con un brutto spavento e con due dei 41 bimbi in codice giallo. Il sinistro ha destato comunque grande preoccupazione. L’incidente è avvenuto tra la via Triburtina e via Salone nella Capitale. Subito dopo l’allarme i vigili del del fuoco e il gruppo Tiburtina della polizia locale sono accorsi immediatamente sul posto. Per fortuna, non sono stati necessari particolari interventi, tranne il trasporto dei tre in ospedale in codice giallo. Non sono stati riscontrati feriti gravi.

L’incidente è avvenuto oggi, 12 dicembre, verso le ore 13:51. Stando a una prima ricostruzione, a causare l’incidente sarebbe stato proprio il malore del conducente, ma tutte le dinamiche sono ancora da accertare. I rilievi saranno necessari per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Le dinamiche dell’incidente

Gli altri bambini sono stati portati a casa da un altro mezzo, che è stato chiamato dopo l’incidente. Ora si indaga per accertare quali erano le condizioni di salute del conducente mentre era alla guida e a quale velocità si trovava il mezzo. Oltre a questo, non risultano scontri con cose o persone. L’incidente ha comportato solo un brutto spavento e i piccoli in codice giallo non hanno una situazione di salute preoccupante secondo i soccorritori.

Al momento non avrebbe rilasciato dichiarazioni il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’incidente non ha causato danni e si spera che i bambini possano riprendersi presto dalla terribile esperienza.