Roma, aumentano gli avvistamenti di lupi alle porte della Capitale

Dall’emergenza cinghiali, da tempo di attualità a Roma, ne è scaturita un’altra: quella dei lupi. Come riporta Il Messaggero, si stanno infatti moltiplicando gli avvistamenti di lupi nei pressi delle aree urbanizzate della Capitale, a pochi chilometri da Labaro e Prima Porta. Gli esemplari sarebbero almeno una quarantina: si aggirano tra Formello, Sacrofano e Campagnano di Roma a caccia, appunto, di cinghiali. Ma i predatori, spinti dalla ricerca di cibo, stanno aggredendo pecore, capre, galline e oche presenti negli allevamenti. Cresce ovviamente la preoccupazione tra i cittadini: i tanti raccontano di sentire lunghi ululati durante la notte.

Cinghiali e lupi, è lotta per la sopravvivenza

Tra i lupi e i cinghiali è in corso una lotta per la sopravvivenza: gli ungulati da tempo hanno invaso Roma, creando diversi disagi. E i predatori, affamati, li stanno seguendo, avvicinandosi sempre di più alle aree urbanizzate della Capitale. Non sempre riescono a cacciare con successo i cinghiali e, così, “ripiegano” sugli animali degli allevamenti della campagna romana, dagli ovini ai volatili. Il Parco di Veio ha messo in piedi un piano di monitoraggio con fototrappole per capire dove si stanno spostando, allestendo inoltre reti anti-lupo per fare in modo che gli animali non attacchino il bestiame. Ad alcuni allevamenti, inoltre, ha fornito cani da pastore maremmani, appositamente addestrati per allontanarli. Tuttavia, scrive Il Messaggero, altre colonie di lupi sono presenti anche all’oasi di Castel di Guido e a Sud, ai Castelli Romani e a Malafede.

Lupi alle porte di Roma, ma la Capitale non diventerà territorio di caccia

Gli esperti, al momento, escludono che le aree più urbanizzate possano diventare effettivamente territorio di caccia dei lupi. A metà gennaio, quando si erano verificati i primi avvistamenti, la Lipu aveva scritto su Facebook: «Il lupo non rappresenta un pericolo per la nostra incolumità. Il lupo teme l’uomo e il suo principale adattamento per evitare gli incontri con la nostra specie è quello di muoversi prevalentemente di notte. La sua elusività va rispettata e tutelata, è da evitare quindi, per qualunque motivo, l’alimentazione diretta e la messa a disposizione di materiale organico di qualsiasi genere. Quando usciamo a passeggiare con i nostri cani è importante tenerli al guinzaglio. In tal caso anche loro non correranno alcun pericolo».