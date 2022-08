Roma 2022, al via gli Europei di nuoto: gli italiani da medaglia e dove seguire le gare

Da Roma 1983 a Roma 2022. Gli Europei di nuoto tornano nella Capitale a 39 anni di distanza. In quell’occasione, dominata da Germania Est e Unione Sovietica gli atleti azzurri conquistarono cinque medaglie: due ori e tre bronzi. Molto meglio dovrà fare e farà questa volta, mettendo da parte la scaramanzia. «Quanti ori vincerà l’Italia? Più di 10. Questa è la Nazionale più forte di sempre», ha dichiarato Federica Pellegrini, che dopo aver appeso la cuffia al chiodo è a Roma nelle vesti di madrina della manifestazione. Gli azzurri, d’altra parte, hanno ambizioni importanti e non si nascondono: l’obiettivo è vincere il medagliere dopo gli ottimi Mondiali di Budapest (22 medaglie, 9 ori). Tutti in acqua da domani: le cose da sapere sugli Europei di nuoto.

Il programma: 11 giorni giorni di gare, cinque discipline

Cinque le discipline in gara. Si parte giovedì 11 agosto, con nuoto in corsia e nuoto artistico. Lunedì 15 comincerà il programma dei tuffi, mentre giovedì 18 prenderanno il via le gare dei tuffi dalle grandi altezze e del nuoto in acque libere. Le competizioni si chiuderanno domenica 21 agosto.

Italia, gli atleti da tenere d’occhio

Sono 1.500 atleti in gara, provenienti da 50 Paesi: escluse Russia e Bielorussia. Gli italiani convocati sono 104. Il capitano è Gregorio Paltrinieri (foto in alto), reduce dall’exploit degli ultimi Mondiali ungheresi, dove ha vinto 4 medaglie in 5 gare. Come lui stesso ha ammesso, a Roma punta all’en plein. E, perché no, al record sui 1.500 metri, sfiorato a Budapest. Tra gli azzurri da tenere d’occhio ci sono poi i due primatisti mondiali Benedetta Pilato (sui 50 rana) e Thomas Ceccon (nei 100 dorso), senza dimenticare ovviamente Simona Quadarella, già bicampionessa europea di 400, 800 e 1500 stile libero. E poi Nicolò Martinenghi (nuoto, rana). L’Italtuffi ripone grosse speranze in Giovanni Tocci e Chiara Pellacani. E in acque libere occhio anche a Dario Verani. Nel sincronizzato, dopo la grande spedizione ungherese, attenzione alla coppia di casa formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero.

Europei di nuoto, dove si svolgono le gare

Gli Europei avranno un impatto economico di 200 milioni di euro, con un aumento del Pil del 2,2 per cento per il Comune di Roma e di 1,5 per cento per la Regione Lazio. Più di 30 mila biglietti venduti. Le competizioni si svolgeranno in tre sedi distribuite sul territorio romano: il complesso natatorio del Foro Italico ospiterà il nuoto e i tuffi, una piscina temporanea all’interno dello stadio Nicola Pietrangeli le gare di nuoto artistico, il mare del lido di Ostia il nuoto in acque libere. A Roma torneranno le competizioni di nuoto in vasca in una piscina all’aperto, che non si vedevano dagli Europei di Budapest 2010.

Roma 2022, sono 231 le medaglie in palio

Saranno 231 le medaglie in palio per i Campionati Europei di Nuoto: i premi presentano sul fronte un disegno che cambia a seconda della disciplina acquatica, mentre sul retro c’è il Colosseo, simbolo della Capitale d’Italia e anfiteatro che un tempo fu di gladiatori e naumachie, abbracciato da una goccia d’acqua.

Europei di nuoto di Roma, come seguirli in tv

Alle 17.15 il via della cerimonia d’apertura con la sfilata delle nazioni, alla presenza della madrina Federica Pellegrini e gli ambassador Tania Cagnotto, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. Insieme agli ex atleti azzurri, le due mascotte della manifestazione: i cani da salvataggio, Lea e Gastone, già conosciuti dai bagnanti del litorale romano negli ultimi mesi. Le gare saranno saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport+HD e Sky Sport e in diretta streaming su Rai Play e su All Aquatics.