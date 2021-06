L’auto è mia e me la disegno io

Anche la Rolls-Royce (gruppo Bmw), come altre case automobilistiche di lusso, tra cui Bentley e Porsche (Gruppo Volkswagen), ha annunciato il programma Rolls-Royce coachbuild: un dipartimento lavorerà con singoli clienti molto facoltosi per progettare e costruire auto su misura per loro. Il prezzo di queste auto da sogno non è stato svelato, ma si ritiene che ammonterà, secondo la Cnn, a diversi milioni di dollari. «I clienti di Rolls-Royce Coachbuild sono intimamente e personalmente coinvolti in ogni fase del processo creativo e ingegneristico», ha spiegato Torsten Müller-Ötvös, Ceo di Rolls-Royce. Pur avendo costruito molte auto “su misura” nel primo periodo della sua storia, da decenni la casa inglese aveva smesso questa attività, anche se ogni auto viene fornita sempre del colore richiesto dal cliente e con parecchi elementi personalizzati.

Rolls-Royce presenta il modello Boat Tail prodotto in soli tre esemplari al costo di 25 milioni di dollari

Durante il lancio del nuovo reparto coachbuild, Rolls-Royce ha presentato una nuova auto chiamata Boat Tail, prodotta in soli tre esemplari, commissionati da tre diversi acquirenti tutti appassionati di yacht e che volevano una vettura con un “tocco nautico”. Il prezzo stimato (ma non dichiarato ufficilamente) è di circa 25 milioni di dollari.

La carrozzeria della Boat Tail ricorda quelle degli Anni 20 e 30, quando le auto di lusso presentavano le estremità posteriori ispirate alle forme di una barca. Un design che conferiva un aspetto veloce e aerodinamico. Spesso poi erano ricoperte da elementi in legno, proprio per assomigliare alle imbarcazioni dell’epoca. Invece di un tettuccio pieghevole, come la maggior parte delle decappottabili, la Boat Tail ha un tetto completamente rimovibile che viene riposto separatamente dall’auto. Questo libera spazio nella parte posteriore, che in questo caso ospita un equipaggiamento da picnic molto lussuoso: costose posate, bicchieri di vario genere, tovaglioli e piatti. Un doppio refrigeratore per champagne, progettato per adattarsi alla bottiglia preferita dell’acquirente. Non mancano i tavolini da cocktail e due sgabelli dal design italiano. Per ripararsi dal troppo sole, al centro si può aprire un ombrellone.

Porsche e Bentley completamente personalizzate

Il desiderio di un’auto unica deve essere piuttosto diffuso, se anche altre case di lusso ne offrono la possibilità. La Porsche ha un dipartimento ad hoc, chiamato Sonderwunsch, in inglese special wish: attivo dalla nascita della casa tedesca, venne sospeso negli Anni 80 ed è stato recentemente riavviato. Ora propone di realizzare sia auto completamente personalizzate, sia modelli basati su Porsche classiche, come la 356 e le prime 911. In passato, la collaborazione coi clienti aveva portato a innovazioni importanti, come il tergicristallo posteriore e la prima autoradio installata sulla 356. L’anno scorso, la Bentley ha presentato Bacalar, un’auto completamente senza tetto, che verrà prodotta in soli 12 esemplari, al costo di 2 milioni di dollari ciascuna. In quell’occasione anche Bentley ha annunciato il proprio ritorno al “coachbuilding”. Va detto che oggi, rispetto alla prima metà del ventesimo secolo, è molto più difficile progettare auto completamente originali, per via delle rigide norme di sicurezza, che devono essere applicate anche alle vetture extralusso, quelle che devono soddisfare i capricci di singoli clienti molto facoltosi. Inoltre, i telai e le carrozzerie dei veicoli attuali di solito non sono separati, ma integrati, in modo da rendere impossibile effettuare importanti modifiche senza intervenire sull’insieme della vettura.