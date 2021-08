Il battito elegante degli Stones

Charlie Watts è morto. Il batterista dei Rolling Stones aveva 80 anni. Watts era stato costretto ad annunciare la rinuncia all’ultimo tour della band nei giorni scorsi a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Proprio ai primi di agosto il leggendario ‘drummer’ aveva dovuto rinunciare alle 13 date del tour negli Stati Uniti per problemi di salute ed era stato sostituito da Steve Jordan, da anni stretto collaboratore di Keith Richards. «Per una volta, il mio tempismo è stato leggermente sbagliato», era stato il suo commento, dopo aver annunciato la pausa che gli era stata imposta dai medici. Nel 2004 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola che era però riuscito a sconfiggere.

Negli Stones dal 1963

Watts era entrato a far parte dei Rolling Stones nel 1963 per rimanervi fino alla morte. Nato a Londra, nel quartiere di Kingsbury e cresciuto a Wembley, aveva la passione per il jazz Usa e aveva cominciato poco più che ragazzino a esibirsi con piccole band. Nel 1962 si unì ai Blues Incorporated, suonando al fianco del bassista dei Cream, Jack Bruce. Fu così che conobbe Brian Jones. Di lì a poco, Mick Jagger e Keith Richards diedero vita agli Stones e Watts cominciò a provare con il neonato gruppo. «Era solo l’ennesima band a cui mi univo, in quel momento ero in tre differenti formazioni», raccontò il batterista. «Provavamo tanto, Brian e Keith non andavano mai lavorare, così suonavamo accompagnando i dischi di altri per tutto il giorno, e facevamo una vita bohemienne». Dallo stile elegante e minimalista, Watts portò in dote agli Stones il groove che li ha resi unici.

Il ricordo dei big della musica sui social

Da Ringo Starr a Elton John si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio sui social.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

RIP CHARLIE WATTS — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 24, 2021