Da Rolex a Bulgari, i 10 migliori orologi di lusso dal Watches & Wonders 2022

I pesi massimi dell’orologeria sono scesi in campo in Svizzera. A Ginevra, dopo due anni di eventi online, è tornata dal vivo Watches & Wonders, fiera che permette alle grandi aziende mondiali di presentare i loro accessori più preziosi. L’edizione 2022 ha registrato oltre 22 mila spettatori, ma soprattutto è stata un tripudio di colori, innovazioni in termini di materiali e tecnologie all’avanguardia. «È bello essere tornati», ha detto alla Cnn Karl-Friederich Scheufele, Ceo di Chopard. «Non c’è niente di meglio che mostrare orologi in tempo reale e a tu per tu con la gente». Presenti tutti i colossi del settore di lusso, da Rolex a Bulgari, passando per Patek Philippe e Cartier, per un totale di 38 brand. Ecco i 10 orologi di lusso più belli del salone di Ginevra secondo la Cnn.

1. Patek Philippe Calatrava Reference 5226G

Dopo aver interrotto la produzione del Nautilus Reference 5711, Patek Philippe ha presentato una gamma di dodici orologi di lusso. Cnn ha scelto il Calatrava Reference 5226G, dal design fresco e giovanile pur non dimenticando la tradizione classica. La cassa dai tratti raffinati presenta un motivo a chiocciola guilloché sull’intera circonferenza, mentre il quadrante grigio antracite con sfumature nere lungo i bordi richiama le custodie delle macchinette fotografiche d’epoca. Il prezzo parte da 35500 euro.

2. Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II

Rolex è indubbiamente il più celebre e il più grande marchio svizzero di orologi di lusso al mondo, dato che rappresenta da solo il 29 per cento dell’industria orologiaia del Paese. Al Watches & Wonders 2022 la casa di Jean-Frédéric Dufour ha presentato il nuovo modello da viaggio GMT-Master II con una corona verde e nera che presenta le 24 ore e pulsanti disponibili anche in posizione ideale per i mancini. Il risultato è eccellente, ma i tempi di attesa si prospettano molto lunghi. Prezzi ancora non disponibili.

3. Parmigiani Tonda PF Rattrapante GMT

Caratterizzato da un design minimal di incredibile eleganza, il Tonda RF Rattrapante di Parmigiani Fleurier ha colpito diversi esperti e visitatori della mostra elvetica. Il nuovo orologio da viaggio dell’azienda del Canton Neuchâtel si caratterizza per la possibilità di adattare agilmente l’accessorio ai fusi orari. Basterà infatti premere un pulsante all’altezza delle 8 per spostare avanti e indietro la lancetta delle ore, mentre un’altra lancetta in oro resterà fedele all’orario di partenza. I prezzi saranno disponibili a breve sul sito ufficiale dell’azienda.

4. Cartier Masse Mysterieuse

Otto anni di preparazione sono serviti invece a Cartier per presentare il nuovo Masse Mysterieuse, che intende proseguire una tradizione iniziata nel lontano 1912. Sei strati di zaffiro proteggono le lancette e il rotore di ricarica centrale, che consente di caricarsi autonomamente grazie al movimento del braccio durante il cammino. L’azienda ha però presentato anche il nuovo Pasha in stile Anni 80, che si ispira al modello originale del 1943 realizzato per Thami El Glaoui, uno dei più celebri pascià del Marocco. I prezzi non sono ancora disponibili.

5. Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Dazzling Star

Jaeger-LeCoultre ha presentato il nuovo orologio di lusso Rendez-Vouz Dazzling Star (nella foto di apertura), ultimo esempio dell’innovazione meccanica del marchio svizzero. Usando l’energia cinetica del movimento del polso, una stella attraversa in modo totalmente arbitrario il quadrante in diversi momenti della giornata. Un sistema ancora avvolto nel mistero, dato che l’azienda conserva con cura il segreto di ingegneria. Prezzi a partire da 84500 euro.

6. Vacheron Constantin Historiques 222

Quadrante e cinturino in oro caratterizzano il nuovo 222 di Vacheron Constantin, che si ispira al Royal Oak di Audermars Piguet di inizio Anni 70. Realizzato in occasione del 222esimo anniversario dell’azienda, evidenziato anche nel nome dell’orologio, mantiene ancora gli ideali tradizionali. Il design minimale e le lancette sottili sono in perfetto pendant con le moderne tecnologie che animano il funzionamento interno dell’orologio. Per i prezzi, è necessario contattare l’azienda tramite il numero disponibile sul sito.

An icon lives forever ⏳ A turning point in the Maison’s history, the avant-garde 222 and its legendary Maltese cross come back in a remarkable reinterpretation in the Historiques collection.https://t.co/hYxQIBs5gm #VacheronConstantin #WatchesandWonders2022 pic.twitter.com/Ca8LewDyQl — Vacheron Constantin (@Vacheron1755) April 4, 2022

7. A. Lange & Söhne Odysseus Titanium

In netta contrapposizione con l’idea di Vacheron Constantin c’è invece la tedesca A. Lange & Söhne. La sua proposta, l’Odysseus Titanium, esalta una nuova interpretazione del genere sportivo di lusso con una cassa in titanio, materiale il 45 per cento più leggero dell’acciaio. Notevole la durezza che, in una scala dove il diamante rappresenta il 10, si piazza con un punteggio di 6. Il nuovo quadrante blu ghiaccio in lavorazione guilloché produce archi delicati che conferiscono, come sottolinea la Cnn, maggiore coerenza e dinamismo. I prezzi sono disponibili su richiesta contattando l’azienda sul sito ufficiale.

8. IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition “Lake Tahoe”

Al confine con la Germania, nella cittadina di Sciaffusa, ha sede IWC, azienda all’avanguardia nell’utilizzo del titanio nell’orologeria. Quest’anno ha collaborato con la scuola di istruttori dell’aviazione americana Top Gun, resa famosa dall’omonimo film con Tom Cruise. Il nuovo orologio omaggia il cult del 1986 e allo stesso tempo intende celebrare l’arrivo del sequel, Top Gun: Maverick, in uscita il 25 maggio. La cassa in ceramica bianca si ispira alle montagne innevate che circondano il Lago Tahoe, su cui i piloti della scuola del Nevada affinano le loro abilità. Il prezzo è di 11500 euro.

Statement-making color contrasts and a precision-engineered chronograph movement define the bold new IWC Pilot's Watch Chronograph TOP GUN Edition "Lake Tahoe“ #IWCTopGun #WatchesandWonders2022 #IWCLakeTahoe — IWC Watches (@IWC) March 31, 2022

9. Bulgari Octo Finissimo Ultra

La linea Octo di Bulgari è nata solamente nel 2014 eppure, in meno di un decennio, ha già conquistato cuori e portafogli dei più abbienti. La maison romana al Watches & Wonders 2022 ha presentato il nuovo arrivato della collezione, Octo Finissimo Ultra, detentore di un incredibile primato. Si tratta infatti dell’orologio più sottile del mondo, con solo 1,8 millimetri di spessore. È presente anche un codice Qr incorporato che consente di accedere direttamente all’esclusivo Nft dell’azienda. Realizzato in soli 10 esemplari, è già sold out.

10. Montblanc Oxygen LE290

Non presente nell’elenco della Cnn, ma ugualmente interessante, è l’Oxygen LE290 di Montblanc. Si tratta del primo orologio di lusso completamente privo di ossigeno, in grado dunque di funzionare anche nelle condizioni più estreme. La totale assenza dell’elemento evita l’appannamento del quadrante con gli sbalzi termici e previene l’ossidazione dei componenti. Primo tester del prodotto sarà Nirmal “Nimsdai” Purja durante la sua scalata al monte Everest del prossimo maggio.