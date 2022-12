Roletto, operaio accoltellato alla schiena durante il turno di lavoro

Succede a Roletto, nel Torinese: un operaio di 43 anni sarebbe stato accoltellato da un collega durante il turno di lavoro. Il fatto è avvenuto questa mattina, 19 dicembre, presso la sede di Aernova. Il 43enne ora si trova al CTO, dopo un primo trasporto all’ospedale Agnelli a Pinerolo, sempre nel Torinese.

Roletto, operaio accoltellato sul lavoro: grave al CTO

Stando a una prima ricostruzione, il 43enne stava lavorando quando sarebbe stato colpito dall’aggressore. Si tratterebbe di un altro operaio, 46enne, con problemi comportamentali. Questi disturbi avrebbero portato l’uomo anche a perdere la potestà genitoriale, almeno secondo La Stampa. L’allarme è stato lanciato immediatamente e il personale sanitario ha disposto il primo trasferimento all’Agnelli. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto estrarre la lama in sicurezza. Di conseguenza, il 43enne è stato portato al CTO.

La vittima si trova in codice rosso, ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato ferite multiple alla schiena e alla testa.

Scattano le indagini

Gli altri lavoratori hanno bloccato il presunto responsabile fino all’arrivo dei carabinieri. I militari sono giunti sul posto con il personale sanitario per dare il via alle indagini ed effettuare i primi accertamenti, tra cui i rilievi di rito. Il presunto aggressore è stato fermato e portato in ospedale per ulteriori accertamenti psichici.

Al momento sono ignote le motivazioni del gesto. A quanto si apprende in queste ore, il 43enne stava lavorando, quindi potrebbe non essersi reso conto dell’aggressione se non al momento del primo ferimento. Il 46enne avrebbe già sofferto di problemi psicologici e comportamentali al di fuori del lavoro.