Roland Garros, arriva l’intelligenza artificiale contro l’odio online

Lo sport compie un altro importante passo nella lotta agli insulti e gli abusi online. Il Roland Garros, torneo di tennis fra i più importanti al mondo che proprio ieri ha preso il via sulla terra rossa di Parigi, ha adottato un innovativo sistema di intelligenza artificiale per proteggere gli atleti dall’odio in Rete. Troppo spesso i maestri della racchetta finiscono infatti nel mirino di utenti frustrati per aver perso una scommessa a causa di una loro sconfitta o semplicemente delusi dalla performance. È il caso della statunitense Townsend, che ha inizio maggio a condiviso minacce di morte ricevute via mail dopo la sua sconfitta agli Internazionali di Roma. Sulla questione sono intervenute anche la numero 1 al mondo Iga Swiatek e l’americana Coco Gauff, finaliste degli Open di Francia nel 2022.

LEGGI ANCHE: Nadal salta il Roland Garros e annuncia: «Il 2024 forse il mio ultimo anno»

Roland Garros, come funziona il sistema di intelligenza artificiale contro gli abusi

Come ha riportato Bbc, il sistema di nome Bodyguard agirà su tutte le piattaforme social, da Facebook a Twitter, passando per Instagram, TikTok e Youtube. Sfruttando l’intelligenza artificiale, sarà in grado di individuare ogni messaggio e commento in meno di 200 millisecondi, bloccandolo in tempo reale. Ogni tennista potrà aderirvi liberamente tramite un codice QR che permetterà di collegare l’account social con il software nel totale rispetto della privacy. Bodyguard, come hanno sottolineato i programmatori, filtrerà i contenuti con attenzione, evitando una censura a tappeto delle opinioni. «La salute mentale degli atleti è una priorità assoluta del Roland Garros», ha precisato al Guardian Caroline Flaisser, Ceo della Federazione francese di tennis. «La violenza non hanno posto nel nostro torneo e nello sport in generale».

Sulla questione sono intervenute anche Iga Swiatek e Coco Gauff, rispettivamente vincitrice e finalista della scorsa edizione del Roland Garros. La polacca, attuale numero 1 al mondo del ranking Wta, ha parlato alla Bbc di un «passo importante nella giusta direzione», riportando anche esperienze personali. La tennista, dominatrice del circuito dallo scorso anno, ha confermato la sua iscrizione al software Bodyguard per via di numerosi insulti ricevuti di recente sui suoi profili. «Dopo i tornei ho sempre letto cosa la gente pensava di me in Rete», ha sottolineato alla Bbc. «Ora ho però smesso di farlo». Swiatek ha ricevuto pesanti offese per aver «deluso le aspettative» avendo perso alcune finali nel 2023. Pur favorevole a un maggior controllo, Coco Gauff ha invece detto di non voler aderire al programma Bodyguard. «Filtro sempre tutto da sola», ha sottolineato l’americana. «Consento i commenti solo a chi mi segue da tempo».

Taylor Townsend, il recente caso agli Internazionali d’Italia

Pur essendo un problema già da tempo all’attenzione di Wta e Atp, la scintilla è scattata agli Internazionali di Roma di qualche settimana fa. Al terzo turno del tabellone femminile, infatti, la statunitense Taylor Townsend ha perso 6-2, 0-6, 7-5 con la cinese Wang Xiyu. Una sconfitta che ha scatenato una catena di insulti da parte di utenti anonimi che hanno scaricato su di lei rabbia e frustrazione per scommesse perse. «Vorrei vedere la tua testa rotolare per terra», si è potuto leggere in un’agghiacciante email che la stessa tennista ha pubblicato in una storia Instagram. Immediata la reazione dei colleghi, tra cui l’ex giocatrice Monica Puig. «Sono allarmata e disgustata», aveva detto la portoricana medaglia d’oro a Rio 2016. «Atp e Wta devono intervenire per la sicurezza dei giocatori».