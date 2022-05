Roland Garros, stasera Djokovic-Nadal: i 5 match più belli tra i due campioni

Djokovic – Nadal, atto 59. Stasera 31 maggio, in diretta alle 20,45 su Eurosport, il serbo e lo spagnolo saranno in campo per i quarti di finale del Roland Garros. Sul Philippe-Chatrier di Parigi ci saranno 41 tornei del Grand Slam contando i 21 del maiorchino, oggi numero 5 del ranking Atp, e i 20 del numero 1 al mondo. Nole contro Rafa però non potrà mai essere un match come tutti gli altri, dato che si tratta della sfida più longeva della storia del tennis. I due infatti si sono affrontati praticamente in tutti i tornei del circuito, con il serbo al momento avanti 30-28 sul mancino di Manacor.

Intanto, Nadal ha fatto scattare l’allarme: «La sfida contro Djokovic potrebbe essere la mia ultima partita qui al Roland Garros (che ha vinto 13 volte, ndr.)». Il dolore al piede non gli dà tregua e potrebbe non solo portarlo al ritiro dal torneo parigino, ma anche dal professionismo. «Non so cosa accadrà alla mia carriera», ha aggiunto lo spagnolo. «Voglio solo divertirmi e continuare il mio sogno di giocare a tennis». In attesa di quello che potrebbe dunque essere il loro ultimo round, ecco 5 precedenti che hanno segnato la storia del tennis, dal primo incontro all’ultimo.

Djokovic – Nadal, i 5 match più famosi in attesa dei quarti al Roland Garros

1. Roland Garros 2006, il primo match lo vince Nadal

La prima sfida risale a 16 anni fa e, curiosamente, proprio nei quarti di finale del Roland Garros. Rafael Nadal, numero due del ranking Atp, era campione uscente e giungeva da 57 vittorie consecutive sulla terra battuta. Novak Djokovic, ancora 19enne, era al 63esimo posto della classifica mondiale e aveva appena rotto il sodalizio con il coach Riccardo Piatti. Fu una sfida con poca storia, su cui incise anche l’infortunio alla schiena del serbo. Nole si ritirò alla fine del secondo parziale dopo aver perso i primi due con il punteggio di 6-4. Si trattò anche del secondo ritiro consecutivo a Parigi, dopo i problemi respiratori del 2005.

2. Madrid 2009, la partita più lunga nella storia dei Master 1000

«Sono stato vicinissimo a realizzare un’impresa memorabile», ha detto quest’anno al sito Atp Novak Djokovic. La semifinale di Madrid del 2009 rimane ad oggi la partita più lunga nella storia dei Master 1000 con quattro ore e tre minuti di gioco per tre set. Nadal si impose con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 7-6(9) salvando anche tre match point a favore del serbo. «Ogni punto fu incredibilmente tirato e intenso in un’atmosfera unica». Nole dovette aspettare altri due anni per vincere il suo primo match sulla terra rossa contro Nadal, quando nel 2011 infilò una striscia di 41 trionfi consecutivi nel circuito.

3. Australian Open 2012, la finale più lunga dei tornei Slam

Quando Novak Djokovic e Rafa Nadal si affrontano su un campo da tennis, c’è una sola certezza. Si tratterà di un match intenso, combattuto e infinito. Ne sanno qualcosa a Melbourne Park, quando la finale degli Australian Open 2012 li vide sul rettangolo di gioco per quasi sei ore (5.53 per l’esattezza). Vinse Nole, allora numero uno del mondo, con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5. In totale si giocarono 368 punti, tanto che i due contendenti parteciparono alla premiazione chiedendo il supporto di una sedia. «Fu il match più duro a livello fisico della mia carriera», ha dichiarato Djokovic al podcast Tennis United nel 2020. «Fu una finale semplicemente folle».

4. Wimbledon 2018, il match più epico giocato in due giorni

Poco più di cinque ore servirono per scoprire il vincitore della semifinale di Wimbledon 2018. Djokovic, allora numero 16 del ranking Atp, cercava di tornare in forma dopo la lunga degenza da un infortunio. Il match iniziò insolitamente venerdì sera, complici le sei ore e mezza servite ad Anderson per sconfiggere Isner nella prima semifinale. Con il sopraggiungere dell’oscurità, la partita fu interrotta sul punteggio di due set a uno per il serbo, prima di riprendere la mattina seguente. Vinse proprio il Djoker con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8, tornando così in finale ai Championships dopo tre anni. «Non devo rimproverarmi nulla», disse Nadal dopo l’incontro. «Avrebbe potuto vincere chiunque, ma lui è stato migliore».

5. Roland Garros 2021, la seconda vittoria a Parigi di Djokovic

Giungiamo così all’ultima sfida tra i due, la numero 58 della loro eterna battaglia. Lo scorso anno Nadal e Djokovic si affrontarono in semifinale proprio al Roland Garros per un posto in finale. Dopo una lotta di quattro ore sul Philippe-Chatrier, Djokovic batté per la seconda volta in carriera a Parigi il rivale, capace di vincere il torneo 13 volte. Il punteggio finale recitò 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2. Drammatico il terzo set, durò 93 minuti dopo colpi incredibili da entrambe le parti. Emblematico l’annuncio dello speaker che, nonostante il coprifuoco per il Covid, annunciò una deroga che consentì agli spettatori di continuare ad assistere allo show.