Roland Garros, Fognini compie l’impresa: battuto al primo turno Auger-Aliassime

Al Roland Garros è tempo della prima, grande sorpresa. A compiere l’impresa, già nel primo turno degli Open di Francia, è stato Fabio Fognini. Il tennista italiano ha dominato e battuto Felix Auger-Aliassime, 22enne canadese arrivato fino al sesto posto in classifica Atp, lo scorso novembre. Un colpaccio, quello dell’atleta nato a Sanremo, che di anni invece ne ha 36 e che così approda, dopo un netto 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) al secondo turno, dove sfiderà l’australiano Jason Kubler. Il match è durato 2 ore e 17 minuti e Fognini lo ha portato a termine mostrando tutto il proprio talento, nonostante la differenza d’età.

Fognini inizia male ma reagisce subito

Il primo set era iniziato male per il tennista italiano, passato subito in svantaggio. Ma con grande grinta, Fognini reagisce e manda fuori giri il 22enne Auger-Aliassime, che presto appare stanco e fuori fase. Forse anche a causa dell’infortunio alla spalla non del tutto smaltito, il canadese non riesce a stare dietro a Fognini, che prontamente si porta sul 4-1. Poi resiste, mantiene la lucidità e porta a casa il primo set per 6-4. Stesso punteggio nel secondo, quando il copione è praticamente identico e l’italiano sfrutta al meglio ogni singolo errore dell’avversario, portandosi a un passo dalla vittoria.

Nell’ultimo set Fognini vince facilmente

Sul 2-0, Auger-Aliassime non reagisce e anzi è Fabio Fognini a prendere in mano le redini del gioco, portandosi subito sul 3-0. Il canadese prova a rientrare, ma non va oltre il 4-2. Lì il 36enne italiano pone le basi per la vittoria finale e conquista il terzo set, con il punteggio finale di 6-3. Adesso toccherà sfidare Jason Kubler. Quest’ultimo al primo turno ha superato l’argentino Diaz Acosta in cinque set: 1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1.

