Chi è Rohan Bopanna, il più anziano campione ATP grazie al caffè

Rohan Bopanna ha scritto un’altra pagina di storia del tennis. Sabato scorso, a 43 anni, il giocatore indiano ha trionfato in doppio con l’australiano Matthew Ebden a Indian Wells, diventando il più anziano campione di un torneo ATP 1000. Infranto il record del canadese Daniel Nestor, che nel 2015 vinse a Cincinnati con Roger Vasselin all’età di 42 anni. «Non a caso chiamano questo torneo il Tennis Paradise», ha detto l’atleta del Bangalore durante la premiazione. «Sono davvero felice, abbiamo affrontato le migliori coppie in circolazione». Già prima della finale, dove hanno incrociato i numeri 1 del seeding Koolhof/Skupksi, Bopanna/Ebden avevano eliminato i campioni in carica John Isner e Jack Sock in semifinale e la coppia Auger Aliassime/Shapovalov nei quarti. Per Bofors, come lo chiamano i colleghi nel circuito, è il decimo successo in carriera, il quinto in Ohio. E per la sua longevità ringrazia il caffè.

Il segreto di Rohan Bopanna: «Bevo tanto caffè indiano»

Per dimostrare ancora una volta che l’età è solo un numero, Rohan Bopanna fa affidamento su una buona tazza di caffè indiano ogni giorno. Ex numero 3 del mondo in doppio, Bofors è proprietario assieme alla sua famiglia di una piantagione nel distretto di Coorg, nel Karnataka indiano. «Alla mia età devo recuperare bene dopo i match», ha dichiarato a margine del successo in Usa. «Bevo caffè indiano durante ogni viaggio, questo è il mio segreto». Per l’atleta 43enne, il riposo ha la stessa importanza dell’allenamento, tanto da preferire spesso il relax alla corsa sul campo. «A volte mi alleno solo 20 minuti, ma sono ugualmente pronto per tutte le partite», ha concluso il tennista.

Proprietario della Rohan Bopanna’s Master Blend, linea di caffè della compagnia Flying Squirrel, il tennista indiano non ha mai nascosto il suo amore per la celebre bevanda. «Ad essere onesto, viene prima del tennis», ha dichiarato in un’intervista sul sito dell’Atp nel 2019. «Ho sempre seguito tutto il processo, dalla crescita delle piante alla tostatura». Nella pause fra un torneo e l’altro è solito tornare nella sua terra per prendersi cura della piantagione e stare un po’ con la sua famiglia. Tuttavia sfrutta i suoi viaggi per provare nuovi gusti di caffè e migliorare la propria azienda. «Spero che la mia esperienza mi aiuti ad accrescere il caffè indiano», ha proseguito Bopanna, che ha fatto assaggiare la sua miscela personale agli avversari nel circuito. «Molti mi dicono che fa schifo», ha concluso sorridendo. «Mi spiace per loro, ma non posso farci niente».

La carriera nel tennis di Bofors con la vittoria in doppio misto a Parigi 2017

Capace di raggiungere la terza posizione del ranking mondiale ATP in doppio, Rohan Bopanna ha giocato anche qualche match in singolare con scarsi risultati. Soffermandosi ai tornei Slam, ha raggiunto due volte il secondo turno degli Australian Open (2007-08) e non ha mai vinto un incontro a Wimbledon e US Open. Ben diverso il suo cammino in doppio, dove si è tolto numerose soddisfazioni. Importante il suo sodalizio con il pakistano Aisam-ul-Haq Qureshi, con cui ha diviso il campo dal 2007 al 2011 e dal 2014 al 2021. I due hanno raggiunto la finale degli US Open 2010, perdendo contro i gemelli Bryan, e la semifinale di Wimbledon tre anni dopo. Nella carriera di Bopanna spicca però il successo nel doppio misto al Roland Garros 2017 assieme alla canadese Gabriela Dabrowski. Quest’anno ha raggiunto la finale in Australia con la connazionale Sania Mirza, perdendo contro i brasiliani Stefani/Matos.