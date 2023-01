Rogozin manda a Macron la scheggia che lo ha ferito: «Francia sanguinaria»

L’ex direttore di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, è stato ferito nel Donbass e ha deciso di inviare al presidente francese Emmanuel Macron il frammento di proiettile che è stato rimosso dal suo corpo. Dmitrij Rogozin torna a far parlare di sé, dopo aver lasciato il ruolo di direttore dell’agenzia ed essere stato accostato più volte alla leadership di un eventuale governo in Crimea. Lo scorso 22 dicembre è stato vittima di uno scontro a fuoco nel Donbass insieme al capo del governo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk Vitaly Khotsenko. Operato, gli è stata rimossa dal corpo una parte di un proiettile d’artiglieria lanciato con il sistema Caesar da 155 millimetri. E ha deciso di inviarla all’ambasciatore francese Pierre Levy insieme a una lettera per Macron.

Rogozin ha raccontato la vicenda sul proprio canale Telegram. L’ex numero uno dell’agenzia spaziale spiega: «Il frammento asportato dai chirurghi dalla mia spina dorsale, per favore consegnatelo a Emmanuel Macron. E ditegli anche che nessuno sfuggirà alla responsabilità per i crimini di guerra di Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e altri paesi della Nato nel Donbass. Mi ha perforato la spalla destra e si è bloccato nella quinta vertebra cervicale a solo un millimetro dall’uccidermi o rendermi immobile disabile». Nella lettera consegnata a Levy, invece, si legge: «Ricordo con piacere le nostre conversazioni, i viaggi insieme al campo di Borodino e Bajkonur. A quel tempo abbiamo discusso molto e spesso delle prospettive di cooperazione politica ed economica russo-francese. Sfortunatamente, la posizione del Suo paese e dei paesi della Nato sulla crescente minaccia militare alla Russia vicino ai nostri confini ha portato a un tragico epilogo. Le parole e le azioni della Francia divergono diametralmente».

the famous Russian fascist Rogozin was shot in the ass while celebrating his birthday in a hole.

Rogozin sent a fragment of the body to Emmanuel Macron.

What are your thoughts, why exactly Macron and not anyone else? pic.twitter.com/kLPFvbNqT5

